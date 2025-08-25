Lando Norris über Hamilton und Alonso: Völlig absurd

​Der Engländer Lando Norris hat drei der vergangenen vier Grands Prix gewonnen und rückt WM-Leader Oscar Piastri auf die Pelle. Norris gibt zu: Zwischendurch muss er sich kneifen, was er erlebt.

Die Formel 1 geht nach der Sommerpause in die entscheidende Phase: Im letzten Saisondrittel 2025 wird sich zeigen, welcher McLaren-Fahrer erstmals Weltmeister wird – der 24-jährige Australier Oscar Piastri oder der 25-jährige Engländer Lando Norris.

Zuletzt hat der Traditionsrennstall vier Doppelsiege in Folge errungen. Drei Mal mit Norris vor Piastri (Österreich, England und Ungarn), einmal mit Piastri vor Norris (Belgien).

Norris ist bis auf neun Punkte an seinen Widersacher herangerückt. Im Podcast Quadcast gibt Lando zu, dass es ihm zwischendurch etwas unwirklich vorkommt, in welcher Position er sich heute befindet.

«Ich weiss noch, wie ich 2007 um drei oder vier Uhr früh aufgestanden bin, um mir Rennen mit Fernando Alonso und Lewis Hamilton anzuschauen. Und heute fahre ich gegen sie. Fernando und Lewis noch immer am Start, das ist doch absurd! Es ist schwer in Worte zu fassen, im gleichen Startfeld anzutreten, früher hätte ich so etwas nie für möglich gehalten.»



«Ich weiss noch, wie ich 2019 im GP-Sport debütiert habe. Ich hatte immer diese Gedanken im Kopf wie: ‚Oh mein Gott, das ist Fernando Alonso!‘ Inzwischen bin ich erwachsen geworden in der Königsklasse, aber wenn ich darüber nachdenke, muss ich mich zwischendurch kneifen und sage mir: ‚Wow, ich fahre gegen Fernando und Lewis.‘ Ich bewundere sie immer noch zu 100 Prozent.»



«Ich fahre gegen Fernando, ich trat gegen Sebastian Vettel an, die ich beide zu den grössten Fahrern zähle, die dieser Sport je gesehen hat. Es gibt viele Momente, in denen ich mich immer noch wie zu Hause auf meinem Sofa fühle. Es ist letztlich ein unwirkliches Gefühl, gegen die besten Fahrer der Branche zu fahren. Manchmal fühle ich mich nicht wie einer von ihnen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20