Mercedes-Teamchef Wolff: Zweigleisig ins Saisonfinale

Noch sind zehn Rennen mit dem aktuellen Reglement zu fahren, ab 2026 wird alles anders. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt nun, dass für dieses Jahr keine größeren Entwicklungen mehr kommen sollen.

Im Kampf um die Vize-WM in der Konstrukteurswertung ist Mercedes (236 Punkte) Ferrari (260) auf den Fersen. Doch wie Mercedes-Teamchef und Mitbesitzer Toto Wolff verriet, sind die Prioritäten des Teams für die verbleibenden zehn Rennwochenenden der Saison 2025 zweigleisig ausgelegt – und der Fokus in der Entwicklung geht jetzt klar auf 2026.

Toto Wolff: «Wir starten in die Schlussphase dieser Saison und des aktuellen Reglements und sind fest entschlossen, beide erfolgreich zu beenden. Es erwarten uns zehn intensive Rennen, in denen wir um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen werden, während wir uns gleichzeitig auf das Jahr 2026 konzentrieren.»

Ab kommender Saison tritt ein komplett neues Reglement in Kraft, die Teams arbeiten in dieser Saison alle zweigleisig. Ressourcen in 2026 investieren und damit langfristig für die nächste Regelperiode und entsprechend mehrere Jahre zu agieren – gleichzeitig aber nicht die laufende Saison abzuschreiben. Das ist der große Balanceakt des laufenden Jahres. Bis wann noch ins 2025er-Auto, also das Auslaufmodell investieren? Für Mercedes ist der Punkt gekommen, an dem nicht mehr «größer» weiterentwickelt wird.

Wolff: «Auch wenn wir in diesem Jahr keine größeren Weiterentwicklungen mehr für unser Auto umsetzen werden, bieten uns die Fortschritte, die wir in Ungarn erzielt haben, eine gute Grundlage für die weitere Arbeit.» In Budapest stand George Russell als Dritter auf dem Treppchen. Kimi Antonelli holte nach einem schwierigen Qualifying immerhin einen Punkt. Gutes Vorzeichen für das erste Rennen nach der Sommerpause viellecht: Auf der Strecke in Zandvoort, wo am Wochenende gefahren wird, holte Antonelli in den Nachwuchsklassen insgesamt drei Siege (2x in der deutschen Formel 4 und vor zwei Jahren in der FRECA).

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20