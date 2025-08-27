Ferrari-Teamchef Vasseur: Charles & Lewis sind bereit

Vor der Sommerpause in Budapest hatte Lewis Hamilton mit selbstkritischen Aussagen («nutzlos») Schlagzeilen gemacht. Nach den großen Ferien geht’s nun nach Zandvoort. Worauf es für Teamchef Vasseur jetzt ankommt.

Ferrari steht zwar an Rang 2 der WM-Wertung, doch speziell Lewis Hamilton hatte vor der Sommerpause seinem Frust freien Lauf gelassen, angedeutet, Ferrari solle ihn auswechseln, er sei «nutzlos». Nach dem frustigen Wochenende in Budapest hatte der siebenmalige Weltmeister jetzt knapp drei Wochen Zeit, um auf andere Gedanken zu kommen.

Vor dem GP der Niederlande am Wochenende sagte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur: «Nach der Sommerpause, in der das Team und die Fahrer neue Energie tanken konnten, sind wir wieder voll dabei und bereit für einen sehr arbeitsreichen letzten Teil der Saison. In den Niederlanden wollen wir die positive Dynamik der letzten Rennen fortsetzen, in denen wir in Sachen Wettbewerbsfähigkeit Fortschritte gemacht haben.» Für Hamilton lief es zuletzt bescheiden, Charles Leclerc sicherte sich in Budapest aber die Pole-Position, verpasste im GP das Podium knapp (Platz 4).

Vasseur stellt klar: «Charles und Lewis sind bereit, und das Team ist voll konzentriert und entschlossen, sie in die bestmögliche Position zu bringen, um gute Ergebnisse zu erzielen.»

Dabei spielt der Samstag eine besondere Rolle. Vasseur: «An diesem Wochenende bedeutet das, direkt mit dem Qualifying zu beginnen, was in Zandvoort besonders wichtig ist, da Überholmanöver auf dieser Strecke sehr schwierig sein können.» Heißt also: Anders als noch in Ungarn mit Platz 12 (während Leclerc auf Pole stand) sollte das Qualifying bei Hamilton in den Niederlanden besser sitzen.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20