Oscar Piastri: «Gesunder Wettbewerb ist wichtig»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri ist mit neun Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lando Norris nach Zandvoort gereist. Der Australier spricht über das teaminterne Duell und das Verhältnis zum Stallgefährten.

Im vergangenen Jahr waren Max Verstappen und Lando Norris die beiden WM-Spitzenreiter, die um den Titel kämpften. Oscar Piastri beendete die Saison auf dem vierten Gesamtrang. In dieser Saison deutet alles auf einen teaminternen Titelkampf bei McLaren hin. Und diesmal hat der Australier die Nase vorn – wenn auch nur knapp.

Neun Punkte trennen die beiden Teamkollegen in den Papaya-Rennern. Und Piastri sagt über die Stimmung im Team: «Das Wettbewerbsumfeld hat sich verändert, aber unser Verhältnis ist gleich geblieben. Wie wir zusammenarbeiten, wie wir versuchen, dem Team zu helfen und was wir uns vom Auto wünschen, ist genau gleich.»

«Ich denke, wir beide wissen genau, dass wir langfristig Erfolg mit diesem Team haben wollen», fährt der 24-Jährige fort. «Das ist uns beiden klar. Ein gesunder Wettbewerb ist natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig, das Team zusammenzuhalten. Und ich denke, wir beide haben das im Hinterkopf», betont der WM-Leader im Interview auf der McLaren-Teamseite.

Mit dem Druck des Titelkampfes kam er bisher gut klar, betont Piastri. «Aber bisher war dieser auch noch nicht so gross, der Titelkampf stand bisher nicht im Mittelpunkt», relativiert er. «Natürlich willst du keine Punkte liegen lassen, aber es war noch viel zu früh, um wirklich an die WM-Tabelle zu denken. Da willst du zunächst einfach nur das bestmögliche Ergebnis erzielen.»

«Doch der Druck wird von nun an nur grösser werden», weiss der McLaren-Star. «Wenn wir den letzten Teil der Saison erreichen, wird es dann darum gehen, mit dem Druck gut klarzukommen.» Vielleicht schafft er es bis dann, einen grösseren Vorsprung auf seinen Teamkollegen herauszufahren. Doch das ist alles andere als sicher. Denn Norris konnte zuletzt richtig zulegen, drei der jüngsten vier Grands Prix entschied der 25-jährige Brite für sich.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20