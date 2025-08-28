Bernie Ecclestone: Traum-Duo ohne Nico Hülkenberg

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone verfolgt das Geschehen in der Königsklasse weiterhin mit. Unlängst verriet er seinen WM-Tipp und welche GP-Stars in seinem Team zum Zug kommen würden.

Die Formel-1-Sommerpause ist vorbei und alle blicken nach Zandvoort, wo die nächste WM-Runde ausgetragen wird. Auf dem niederländischen Traditionskurs geben die GP-Stars seit 2021 wieder Gas und in den bisherigen vier Austragungen war Lokalmatador Max Verstappen drei Mal der Pole-Setter und Sieger.

Im vergangenen Jahr liess sich aber ein anderer Fahrer von den Fans in Zandvoort feiern: Lando Norris entschied zuerst die Zeitenjagd am Samstag für sich, bevor er im GP den Sieg holte und die schnellste Rennrunde drehte. Der 25-jährige Brite aus dem McLaren-Team ist derzeit WM-Zweiter hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri.

Der 24-jährige Australier verfügt allerdings nur über ein dünnes Polster von neun WM-Punkten, denn zuletzt konnte Norris mit drei Siegen in den vergangenen vier GP seinen Rückstand verkleinern. Dennoch ist sich Bernie Ecclestone sicher, dass Norris’ Stallgefährte den WM-Kampf für sich entscheiden wird.

Der frühere Formel-1-Chef erklärt im Interview mit «F1Destinations.com» auf die Frage, wer sich in diesem Jahr die Fahrer-WM-Krone aufsetzen wird: «Der Fahrer, der nun in der Meisterschaft führt.» Das wäre also Piastri. «Zum Saisonstart habe ich auf Verstappen oder Piastri getippt. Und ich würde Max nicht ganz abschreiben, aber die WM scheint schon entschieden zu sein.»

Der 94-jährige Brite wurde auch gefragt, welche GP-Piloten er rekrutieren würde, hätte er ein Team. «Ich würde Piastri unter Vertrag nehmen, und auch Isack Hadjar. Ich hoffe, dass auch Gabriel Bortoleto alles gut hinbekommt, denn es ist immer gut, einen erfolgreichen Brasilianer auf der Startaufstellung zu haben», lautet seine Antwort.

Bortoletos Teamkollege Nico Hülkenberg würde hingegen nicht zum Zug kommen. Ecclestone betont zwar: «Es ist schön, Hülkenberg wieder im Aufschwung zu sehen. Er hatte in Silverstone Glück, dass sich das Rennen so entwickelt hat. Aber er hat die Chance genutzt und hat nun wahrscheinlich das Gefühl, dass er auch Rennsiege einfahren kann. Und mit dem richtigen Material, wird er das auch sicherlich können.»

«Aber würde ich ihn anheuern? Wahrscheinlich nicht, auch wenn ich nichts gegen ihn habe. Ich würde einfach jemanden aus der jüngeren Generation nehmen, es wäre schöner, jemanden zu nehmen, und dan zuzuschauen, wie er Erfolg hat, als jemanden zu wählen, der den Erfolg schon hätte haben sollen», stellt Ecclestone klar.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20