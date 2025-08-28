Sergio Pérez: F1-Cockpit-Comeback noch in diesem Jahr

Sergio Pérez muss sich noch mit den Strassenautos von Cadillac begnügen, im nächsten Jahr sitzt er im F1-Renner der Amerikaner – noch dieses Jahr soll er sein Cockpit-Comeback geben

Als sich Sergio Pérez aus der Startaufstellung verabschiedete, schloss er ein Comeback nicht aus. Dieses erfolgt nun mit Cadillac. Die Rückkehr ins Formel-1-Cockpit soll noch in diesem Jahr erfolgen.

In Abu Dhabi bestritt Sergio «Checo» Pérez im vergangenen Jahr sein letztes Rennen für Red Bull Racing. Danach musste er sein Cockpit für Liam Lawson räumen, der sich allerdings auch nur zwei Rennen an der Seite von Titelverteidiger Max Verstappen hielt – seitdem ist Yuki Tsunoda im zweiten Red Bull Racing-Renner unterwegs.

Pérez nutzte die Gelegenheit, nach 14 GP-Jahren eine wohlverdiente Pause einzulegen. Der Rennfahrer aus Guadalajara widmete sich seiner Familie, schloss aber eine Rückkehr in den Sport nicht aus. Und bald mehrten sich die Anzeichen, dass Pérez wieder auf die Strecke gehen wird. Der Mexikaner trainierte bereits fleissig, wie seinen Social-Media-Kanälen zu entnehmen war.

Und der Grund wurde mit der Bestätigung der Cadillac-Fahrerwahl für 2026 klar: Pérez wird an der Seite von Valtteri Bottas für den Formel-1-Neueinsteiger antreten. Und die Arbeit mit dem neuen Brötchengeber hat auch schon begonnen. Pérez soll planmässig auch noch in diesem Jahr wieder ins Formel-1-Cockpit zurückkehren, wie er verriet.

«Es gibt Pläne mit dem Team, vor Jahresende einen Formel-1-Wagen zu testen», erklärte der WM-Achte des Vorjahres, der sich sicher ist, dass er schnell wieder zur alten Form zurückfinden wird. «Natürlich wird sich das mit den vielen Wintertests, die wir nächstes Jahr haben werden, sehr schnell wieder einstellen.»

«Ich weiss, worum es in der Formel 1 geht, und ich werde vom ersten Rennen an bereit sein, meine Leistung zu bringen», verspricht der 35-Jährige, der in seiner bisherigen Karriere sechs GP-Siege und 39 Podestplätze errungen hat.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20