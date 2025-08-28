Lando Norris (McLaren): «Selbstgefällig wird keiner»

​Der Engländer Lando Norris hat einen hervorragenden Lauf: Drei Siege aus den vergangenen vier Grands Prix (Österreich, England, Ungarn), dazu Vorjahres-Sieger in Zandvoort. Lando ist heiss.

Arg viel besser lässt sich das nicht lösen: Vor der Formel-1-Sommerpause hat Lando Norris exzellente Leistungen gezeigt und an vier GP-Wochenenden drei Mal gewonnen (Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring), dazu einen zweiten Platz erobert (Spa-Francorchamps).

Damit hat der 25-jährige Norris den Rückstand auf den australischen WM-Leader und McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri verringert auf neun Punkte (es steht 284:275 für den Australier), und obendrein ist Norris als Vorjahressieger nach Zandvoort gekommen. 2024 hat er in den Dünen an der Nordsee die Siegesserie von Max Verstappen beendet (der drei Mal in Folge seinen Heim-GP gewinnen konnte).

Norris wirkt nach der Sommerpause entspannt, ausgeruht und tatendurstig. Er bestätigt: «Ich habe mit meinen Frunden Zeit verbracht und viel Golf gespielt. Ich bin erholt.»

«Aber ich fühlte mich schon vor der Sommerpause gut, ich fühle mich auch jetzt gut. Ich glaube, ich kann so weitermachen, wie ich vor der Pause aufgehört hatte. Ich ändere auch nichts an meiner Herangehensweise – ich nehme ein Wochenende ums andere. Ich glaube auch nicht, dass andere Fahrer das anders angehen.»



«Ich gehe davon aus, dass Oscar und ich weiterhin tüchtig Gegenwind erhalten. Ferrari war in Ungarn sehr schnell, mit George Russell im Mercedes musst du immer rechnen, mit Max Verstappen sowieso.»



«Wir sind als Team gewiss noch die Nummer 1, aber die anderen Rennställe haben Boden gutgemacht. Ich weiss, dass wir weitere Grands Prix gewinnen können. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir die Rennen mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnen werden. Selbstgefällig wird hier bei McLaren keiner.»





Lando Norris in Zandvoort

2021 mit McLaren: Startplatz 13/Rang 10

2022 mit McLaren: 7./7.

2023 mit McLaren: 2./7.

2024 mit McLaren: 1./1.