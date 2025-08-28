Hülkenberg (Sauber/Audi): Wunder wie in Silverstone?

​Sauber/Audi-Fahrer Nico Hülkenberg ist in der Formel-1-Sommerpause 38 Jahre jung geworden. Der Deutsche aus Emmerich sagt, worauf es auf der kniffligen Zandvoort-Rennstrecke ankommt.

Am 19. August 2025 ist Nico Hülkenberg 38 Jahre alt geworden, nur Fernando Alonso (44) und Lewis Hamilton (40) sind im diesjährigen Startfeld noch erfahrener.

Sauber/Audi-Fahrer Nico Hülkenberg kehrt jeweils mit guten Erinnerungen nach Zandvoort zurück: «Zandvoort ist eine Strecke, auf der ich in meiner Juniorenkarriere viele Rennen bestritten habe – Formel BMW, A1 Grand Prix, Formel 3, ich konnte hier auch gewinnen. Das ist ein mir sehr vertrauter Ort, auch weil in der Nähe der niederländischen Grenze aufgewachsen bin.» Der Deutsche stammt aus Emmerich am Rhein.

«Zandvoort ist ein besonderes Rennen für mich, ein grossartiger Ort mit einer fabelhaften Atmosphäre, die Orange Army der Fans von Max Verstappen ist immer in enormer Zahl vertreten, und das GP-Wochenende ist eine einzige Party.»

«Die Strecke ist kurz, ganz alte Schule und schmal, es geht hoch und runter, eine Art Achterbahngefühl. Fehler werden sofort bestraft, denn an zahlreichen Stellen liegt neben der Bahn gleich ein Kiesbett, daher erleben wir auch viele Ausrutscher, gemessen an anderen Strecken.»



«Es ist ziemlich knifflig zu überholen, denn die heutigen Autos sind so gross. Für die modernen Formel-1-Autos ist das eine ziemlich enge Strecke, es fühlt sich etwas an wie Go-Kart, aber es macht trotzdem Spass; alles in allem eine prima Herausforderung. Die Bahn ist schnell und hat einen schönen Fluss, ich mag Zandvoort.»



«Und dann ist da noch das Wetter, das so nahe an der Küste blitzartig umschlagen kann, oft auch mit Wechselbedingungen.»



Und als hätte Petrus Nico gehört, beginnt es exakt bei diesen Worten aufs Sauber-Dach zu prasseln!



Nico weiter: «Wir sehen, die Dinge ändern sich hier schnell. Du kannst dich auch nicht auf so etwas vorbereiten, du musst flexibel sein, um dich Veränderungen anzupassen.»



Bei Wechselbedingungen haben Nico und Sauber in Silverstone alles richtig gemacht und Platz 3 errungen. Hülkenberg weiter: «Da hat alles gepasst, das stimmt. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass dir das beim nächsten Mal mit vergleichbaren Verhältnissen ebenfalls gelingt.»



Wir haben noch zehn Rennen zu fahren, was hat sich der inzwischen 38-jährige Nico vorgenommen? Hülkenberg auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Ich will das Beste aus meinen Möglichkeiten machen und am Abend in den Spiegel sehen und sagen können – wir haben nichts unversucht gelassen. Ich will Spass haben und so viele Punkte als möglich sammeln.»



Im Konstrukteurs-Pokal sieht es derzeit so aus:



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20



Traut Nico seinem Team zu, dass Williams im Kampf um P5 noch abfangen kann? «Nun, dazu müssen wir zunächst mal wieder an Aston Martin vorbei, und auch die Racing Bulls und Haas würde ich da noch nicht abschreiben. Diese Teams liegen ganz dicht beisammen, und angesichts von zehn ausstehenden GP-Wochenenden haben alle noch Chancen, diesen fünften Platz zu erobern.»