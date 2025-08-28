Max Verstappen: Grund zur Hoffnung in Zandvoort?
Max Verstappen
Seit die Formel 1 auf den Rundkurs von Zandvoort zurückgekehrt ist, konnte Max Verstappen die hohen Erwartungen seines Heim-Publikums erfüllen. Die ersten drei Jahre beendete er den GP auf heimischem Boden als Erster, in der vergangenen Saison musste er sich mit dem zweiten Platz hinter Lando Norris begnügen.
Wie sieht der Niederländer seine Chancen in diesem Jahr? Darauf erklärte er: «Ich hoffe, dass ich näher dran sein werde als in Ungarn, denn dort hatten wir nicht unser bestes Wochenende. Ich denke nicht, dass die Strecke hier unser bestes Pflaster ist. Aber hier kann das Wetter eine Rolle spielen, mal schauen, was passiert.»
Für den zweiten Teil der Saison hat sich der Titelverteidiger ein einfaches Ziel gesetzt: «Ich will schlicht das Beste aus jedem einzelnen Wochenende machen. Ich will die Chancen, die sich mir bieten werden, nutzen, und ganz generell mehr über das Auto in Erfahrung bringen. Natürlich werden wir im nächsten Jahr ganz andere Autos haben, dennoch ist es wichtig und nützlich, das Auto in dieser Saison zu verstehen.»
Motivationsprobleme habe er keine, versicherte der 27-Jährige: «Es ist nicht so schwierig, auch wenn es nicht so läuft, ruhig und motiviert zu bleiben. Es wäre vielleicht schwieriger, wenn ich noch keine Erfolge gefeiert hätte. Aber wenn ein Fahrer viele Siege erringt, weiss er auch, dass irgendwann einmal der Tag kommt, an dem es nicht mehr so sein wird. Das ist jetzt leider so eine Phase, aber es macht keinen Sinn, frustriert zu sein oder sich darüber zu beklagen. Wir müssen einfach schauen, wie das Auto funktioniert und wie wir es verbessern können.»
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20