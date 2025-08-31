Max Verstappen: «Hatten auch etwas Glück»
Max Verstappen
Max Verstappen gab vor den zahlreich erschienenen Fans in Zandvoort alles, um sein Heimpublikum zu entzücken. Er fuhr als Dritter hinter dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris los und schnappte sich zwischenzeitlich den zweiten Platz von seinem Freund und Gegner. Doch der Brite konterte erfolgreich und war auf bestem Weg, als Zweiter ins Ziel zu kommen, als er einen Motorschaden erlitt.
Der hinter Norris folgende Red Bull Racing-Pilot nahm den zweiten Platz dankend an und freute sich über den Podest-Erfolg, denn damit beendete er zum fünften Mal in Folge sein Heimspiel auf dem Treppchen. Die ersten drei Ausgaben seit der Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort krönte er mit dem Sieg, im vergangenen Jahr und am heutigen Sonntag wurde er jeweils Zweiter.
Der Niederländer erklärte nach der Zielankunft: «Das war nicht einfach. Ich gab beim Start alles, um nach vorne zu kommen. Ich hatte eine kleine Schrecksekunde in der zweiten Kurve, aber danach fuhr ich einfach mein Rennen. Leider hatten wir nicht das Tempo, um es mit den McLaren-Jungs aufnehmen zu können. Aber wir hatten auch etwas Glück, weil einer der Beiden ausgefallen ist.»
«Es ist aber grossartig, hier auf dem Podest zu stehen – das ist ein super Ergebnis für uns», fügte der 27-jährige Lokalmatador an, und schilderte: «Ich versuchte, einen Angriff für die dritte Kurve vorzubereiten, aber leider lag etwas zu viel Sand auf der Aussenseite der zweiten Kurve. Ich wusste, dass ich auf weicheren Reifen unterwegs war, und diesen Vorteil wollte ich nutzen.»
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20