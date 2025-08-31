Max Verstappen: «Hatten auch etwas Glück»

Formel-1-Champion Max Verstappen beendete sein Heimspiel auf dem Zandvoort-Rundkurs als Zweiter hinter Sieger Oscar Piastri. Der Red Bull Racing-Star gestand: Das Ergebnis kam auch durch Glück zustande.

Max Verstappen gab vor den zahlreich erschienenen Fans in Zandvoort alles, um sein Heimpublikum zu entzücken. Er fuhr als Dritter hinter dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris los und schnappte sich zwischenzeitlich den zweiten Platz von seinem Freund und Gegner. Doch der Brite konterte erfolgreich und war auf bestem Weg, als Zweiter ins Ziel zu kommen, als er einen Motorschaden erlitt.

Der hinter Norris folgende Red Bull Racing-Pilot nahm den zweiten Platz dankend an und freute sich über den Podest-Erfolg, denn damit beendete er zum fünften Mal in Folge sein Heimspiel auf dem Treppchen. Die ersten drei Ausgaben seit der Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort krönte er mit dem Sieg, im vergangenen Jahr und am heutigen Sonntag wurde er jeweils Zweiter.

Der Niederländer erklärte nach der Zielankunft: «Das war nicht einfach. Ich gab beim Start alles, um nach vorne zu kommen. Ich hatte eine kleine Schrecksekunde in der zweiten Kurve, aber danach fuhr ich einfach mein Rennen. Leider hatten wir nicht das Tempo, um es mit den McLaren-Jungs aufnehmen zu können. Aber wir hatten auch etwas Glück, weil einer der Beiden ausgefallen ist.»

«Es ist aber grossartig, hier auf dem Podest zu stehen – das ist ein super Ergebnis für uns», fügte der 27-jährige Lokalmatador an, und schilderte: «Ich versuchte, einen Angriff für die dritte Kurve vorzubereiten, aber leider lag etwas zu viel Sand auf der Aussenseite der zweiten Kurve. Ich wusste, dass ich auf weicheren Reifen unterwegs war, und diesen Vorteil wollte ich nutzen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20