Live-Ticker Zandvoort: Wie weit kommt Max Verstappen?

Sein Heimspiel in Zandvoort muss Max Verstappen von Startplatz 3 in Angriff nehmen. Ob es der Lokalmatador aus dem Red Bull Racing Team nach vorne schafft, kann hier im Live-Ticker mitverfolgt werden.

Die Formel-1-Stars bestreiten das erste Rennen nach der Sommerpause auf dem Traditionskurs von Zandvoort, auf dem schon einige Lehrgeld zahlen mussten. Lance Stroll flog gleich zwei Mal ab, auch Alex Albon sorgte für Schrott, Formel-1-Rookie Kimi Antonelli vergrub seinen Mercedes im Kiesbett und Lewis Hamilton drehte sich in den beiden Trainings am Freitag jeweils ein Mal.

Im Qualifying gab es keine grösseren Zwischenfälle, und die McLaren-Piloten durften sich über die Plätze in der ersten Startreihe freuen, wobei Oscar Piastri die Pole eroberte und Lando Norris nach drei Trainingsbestzeiten mit Platz 2 Vorlieb nehmen musste. Hinter dem Papaya-Duo reihen sich Titelverteidiger Max Verstappen und Racing Bulls-Wunderkind Isack Hadjar ein.

Erst in der dritten Startreihe folgen George Russell und Charles Leclerc. Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz und Fernando Alonso komplettieren die Top-10 der Startaufstellung. Auf den weiteren Positionen folgen Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Alex Albon, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon und Stroll.

Aus der Boxengasse fährt Oliver Bearman los. Der Grund: Am Haas-Renner des jungen Briten wurde gearbeitet, als die Parc-Fermé-Regeln schon griffen. Ausserdem wurden Teile der Antriebseinheit ausgetauscht. Wie weit der Rookie nach vorne kommen kann und ob Red Bull Racing-Star Verstappen die heimischen Fans mit Überholmanövern an den McLaren-Fahrern begeistern wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

Startaufstellung, Niederlande-GP

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit



Start aus der Boxengasse:

Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

Der Niederlande-GP im Live-Ticker: