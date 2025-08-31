Live-Ticker Zandvoort: Wie weit kommt Max Verstappen?
Papaya-Front: Die McLaren-Piloten starten vor Max Verstappen in dessen Heimrennen
Die Formel-1-Stars bestreiten das erste Rennen nach der Sommerpause auf dem Traditionskurs von Zandvoort, auf dem schon einige Lehrgeld zahlen mussten. Lance Stroll flog gleich zwei Mal ab, auch Alex Albon sorgte für Schrott, Formel-1-Rookie Kimi Antonelli vergrub seinen Mercedes im Kiesbett und Lewis Hamilton drehte sich in den beiden Trainings am Freitag jeweils ein Mal.
Im Qualifying gab es keine grösseren Zwischenfälle, und die McLaren-Piloten durften sich über die Plätze in der ersten Startreihe freuen, wobei Oscar Piastri die Pole eroberte und Lando Norris nach drei Trainingsbestzeiten mit Platz 2 Vorlieb nehmen musste. Hinter dem Papaya-Duo reihen sich Titelverteidiger Max Verstappen und Racing Bulls-Wunderkind Isack Hadjar ein.
Erst in der dritten Startreihe folgen George Russell und Charles Leclerc. Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz und Fernando Alonso komplettieren die Top-10 der Startaufstellung. Auf den weiteren Positionen folgen Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Alex Albon, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon und Stroll.
Aus der Boxengasse fährt Oliver Bearman los. Der Grund: Am Haas-Renner des jungen Briten wurde gearbeitet, als die Parc-Fermé-Regeln schon griffen. Ausserdem wurden Teile der Antriebseinheit ausgetauscht. Wie weit der Rookie nach vorne kommen kann und ob Red Bull Racing-Star Verstappen die heimischen Fans mit Überholmanövern an den McLaren-Fahrern begeistern wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.
Startaufstellung, Niederlande-GP
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925
04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208
05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340
07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622
14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637
15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652
16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104
17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195
18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197
19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit
Start aus der Boxengasse:
Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262