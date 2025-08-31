Lando Norris nach Zandvoort-Aus: «Sehr frustrierend»
Lando Norris musste in Zandvoort eine bittere Pille schlucken
Mit nur neun Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri reiste Lando Norris nach Zandvoort. Die Hoffnung des Briten war gross, die Lücke zum WM-Leader zu schliessen. Doch nach dem Rennen beträgt der Unterschied zwischen den McLaren-Stars 34 Punkte. Was war passiert?
Das Wochenende hatte gut für Norris begonnen. Der 25-Jährige war in allen drei freien Trainings der Schnellste. Doch im entscheidenden Moment war Piastri der schnellere der beiden McLaren-Fahrer. Der Australier sicherte sich die Pole mit 12 Tausendstelsekunden Vorsprung.
Norris konnte beim Start nicht vorbei, stattdessen verlor er zwischenzeitlich die zweite Position an Max Verstappen, bevor er sich wieder zurückkämpfte. Er war auf dem besten Weg, den zweiten Rang zu erobern, doch dann ging sein Motor in Rauch auf.
Entsprechend enttäuscht blickte der WM-Zweite drein, als er sich neben der Strecke hinsetzte und den Konkurrenten bei der Arbeit zusah. «Es war einfach ein hartes Rennen», erklärte er danach nüchtern. «Deshalb wollte ich mich hinsetzen.»
Norris räumte ein: «Natürlich bin ich enttäuscht.» Doch er stellte auch klar: «Ich konnte letztlich nichts ausrichten. Klar, das war sehr frustrierend, aber das lag ausserhalb meiner Kontrolle. Deshalb konnte ich das auch nicht verhindern.»
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20