Lando Norris nach Zandvoort-Aus: «Sehr frustrierend»

Lando Norris musste im Rennen von Zandvoort eine bittere Pille schlucken. Der Brite aus dem McLaren-Team war auf dem besten Weg, den zweiten Platz zu erobern, als er wegen eines Motorschadens ausschied.

Mit nur neun Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri reiste Lando Norris nach Zandvoort. Die Hoffnung des Briten war gross, die Lücke zum WM-Leader zu schliessen. Doch nach dem Rennen beträgt der Unterschied zwischen den McLaren-Stars 34 Punkte. Was war passiert?

Das Wochenende hatte gut für Norris begonnen. Der 25-Jährige war in allen drei freien Trainings der Schnellste. Doch im entscheidenden Moment war Piastri der schnellere der beiden McLaren-Fahrer. Der Australier sicherte sich die Pole mit 12 Tausendstelsekunden Vorsprung.

Norris konnte beim Start nicht vorbei, stattdessen verlor er zwischenzeitlich die zweite Position an Max Verstappen, bevor er sich wieder zurückkämpfte. Er war auf dem besten Weg, den zweiten Rang zu erobern, doch dann ging sein Motor in Rauch auf.

Entsprechend enttäuscht blickte der WM-Zweite drein, als er sich neben der Strecke hinsetzte und den Konkurrenten bei der Arbeit zusah. «Es war einfach ein hartes Rennen», erklärte er danach nüchtern. «Deshalb wollte ich mich hinsetzen.»

Norris räumte ein: «Natürlich bin ich enttäuscht.» Doch er stellte auch klar: «Ich konnte letztlich nichts ausrichten. Klar, das war sehr frustrierend, aber das lag ausserhalb meiner Kontrolle. Deshalb konnte ich das auch nicht verhindern.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20