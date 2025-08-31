Lewis Hamilton zum Crash: «Natürlich tut das weh»

Formel-1-Star Lewis Hamilton hatte in Zandvoort die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis, als er in der Streckenbegrenzung landete. Der Abflug kam völlig unerwartet, erklärte der siebenfache Weltmeister aus dem Ferrari-Team.

Für Lewis Hamilton verlief das Rennen in Zandvoort ganz gut – bis es durch einen Crash ein jähes Ende fand. Der Ferrari-Superstar flog in der 23 Runde in der überhöhten Kurve 3 ab – und landete hart in der Wand.

Danach offenbarte Hamilton, dass er nur Sekunden vor dem Abflug noch mit dem Team über die Boxenstopp-Strategie sprach. «Ich wollte da nicht unbedingt an die Box. Ich habe nur gesagt, dass wir irgendwann einen Undercut versuchen sollten. Aber ich wollte eigentlich lange auf diesem Reifensatz bleiben, denn die Gummis fühlten sich noch ganz gut an.»

«Es war total überraschend, ich hatte ein gutes Tempo im Vergleich zu Charles Leclerc vor mir. Doch dann war das Heck plötzlich nervös und als ich in die dritte Kurve einlenkte, brach es aus und ich konnte es nicht mehr retten», schilderte der Rekord-GP-Sieger.

«Abgesehen davon war es ein wirklich solides Wochenende. Und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich Fortschritte gemacht haben. Dass man dann ohne irgendwelche Punkte wieder abreisen muss, tut natürlich weh. Es ist auch nicht normal für mich, dass ich mit einem Crash aus dem Rennen ausscheide. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen», seufzte der 40-jährige Brite.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20