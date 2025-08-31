Lewis Hamilton zum Crash: «Natürlich tut das weh»
Lewis Hamilton
Für Lewis Hamilton verlief das Rennen in Zandvoort ganz gut – bis es durch einen Crash ein jähes Ende fand. Der Ferrari-Superstar flog in der 23 Runde in der überhöhten Kurve 3 ab – und landete hart in der Wand.
Danach offenbarte Hamilton, dass er nur Sekunden vor dem Abflug noch mit dem Team über die Boxenstopp-Strategie sprach. «Ich wollte da nicht unbedingt an die Box. Ich habe nur gesagt, dass wir irgendwann einen Undercut versuchen sollten. Aber ich wollte eigentlich lange auf diesem Reifensatz bleiben, denn die Gummis fühlten sich noch ganz gut an.»
«Es war total überraschend, ich hatte ein gutes Tempo im Vergleich zu Charles Leclerc vor mir. Doch dann war das Heck plötzlich nervös und als ich in die dritte Kurve einlenkte, brach es aus und ich konnte es nicht mehr retten», schilderte der Rekord-GP-Sieger.
«Abgesehen davon war es ein wirklich solides Wochenende. Und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich Fortschritte gemacht haben. Dass man dann ohne irgendwelche Punkte wieder abreisen muss, tut natürlich weh. Es ist auch nicht normal für mich, dass ich mit einem Crash aus dem Rennen ausscheide. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen», seufzte der 40-jährige Brite.
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20