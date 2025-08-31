Leclerc (Ferrari): Crash mit Antonelli völlig unnötig

​Der Monegasse Charles Leclerc ist komplett bedient: Statt einer Chance auf P3 in Zandvoort wurde er von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli abgeräumt. Leclerc schäumt: «Das war völlig unnötig.»

So bald will Charles Leclerc keinen Mercedes mehr von nahem sehen: Zuerst Feindberührung mit dem Dienstwagen von George Russell, dann wurde der Monegasse beim Grand Prix der Niederlande von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli abgeräumt.

Ergebnis: Der Ferrari kaputt, Leclerc hockte wie ein Häufchen Elend in den Dünen und erlebte den Rest des Traditions-GP als Zuschauer, da war es auch kein Trost, dass Antonelli eine Zehnsekunden-Strafe erhielt.

Leclerc erzählt: «Zum Glück hat der Crash heftiger ausgesehen als es sich im Wagen angefühlt hat. Aber das war ein klarer Fehler von Kimi, komplett unnötig.»

«Wenn du dir Unfälle anschaust, dann hast du immer den Eindruck, dass du etwas anders machen könntest. Aber hier weiss ich wirklich nicht, wie ich die Kollision hätte vermeiden können. Kimi hat etwas versucht, das in dieser Szene unrealistisch war.»

«Gewiss, auf einer Strecke wie dieser muss man sehr aggressiv fahren, wenn man überholen will. Das habe ich ja auch gegen Russell gezeigt. Das gegen George war grenzwertig, aber mir war klar, dass ich vielleicht im späteren Verlauf des Grand Prix nicht mehr viele Möglichkeiten für einen Angriff erhalten würde.»



«George verteidigte die Innenseite, ich ging nach aussen. Ich glaube, er hatte nicht damit gerechnet, dass ich nach aussen gehen würde, und dann fuhr er in die Kurve, als wäre ich gar nicht da. Also berührten wir uns.»



«Der Ausfall wegen Antonelli ist schade, denn im Rennen lief es erheblich besser als im Training. Mein Tempo war okay. Leider hing ich hinter Hadjar fest, der einen feinen Job gemacht hat, vor allem in der letzten Kurve – damit ich nach Start und Ziel nicht attackieren kann.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20