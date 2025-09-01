Lewis Hamilton: Zweiter Tiefschlag nach Zandvoort-Aus

Ferrari-Star Lewis Hamilton musste in Zandvoort gleich zwei bittere Pillen schlucken. Erst fiel der siebenfache Weltmeister durch einen Crash aus, danach brummten ihm die Regelhüter noch eine Strafe für Monza auf.

Schon vor der Sommerpause war Lewis Hamilton nicht nur ratlos, sondern regelrecht verzweifelt. Der siebenfache Weltmeister bezeichnete sich als nutzlos und riet seinem Ferrari-Team, ihn auszutauschen. Nach der dringend benötigten Pause wirkte er wieder etwas zuversichtlicher – doch am Rennsonntag musste er gleich zwei bittere Pillen schlucken.

Die erste gab es im Rennen – nach 22 Runden war er als Siebter unterwegs, als er in Runde 23 in der dritten Kurve die Kontrolle über seinen roten Renner verlor und in der Mauer landete. Der Einschlag war hart, und entsprechend ramponiert war der Ferrari. Hamilton selbst blieb unverletzt, nur der Stolz dürfte Kratzer abbekommen haben.

Nach dem Rennen gab es noch dicke Post von den Regelhütern. Denn Hamilton hatte bei seinen Erkundungsrunden vor dem Rennen die Vorgaben des Renndirektors missachtet. Dafür kassierte er eine Strafversetzung in der Startaufstellung des nächsten GP in Monza. Der Grund: Der Renndirektor hatte aufgrund der Beschaffenheit der Strecke alle Teilnehmer darüber informiert, dass in der letzten Kurve vor der Boxengasse doppelte gelbe Flaggen geschwenkt werden würden.

Damit sollte die Sicherheit der Fahrer auf der Startaufstellung und in der Boxengasse gewährleistet werden.Die Vorschriften verlangen, dass jeder Fahrer, der einen Sektor mit doppelt geschwenkten gelben Flaggen durchfährt, «seine Geschwindigkeit deutlich verringert». Ausserdem schreibt Artikel 44.1 des sportlichen Reglements vor, dass alle Fahrer, die mehr als eine Erkundungsrunde drehen, die Einfahrt zur Boxengasse «mit deutlich reduziertem Tempo» befahren müssen.

Hamilton ging auch vom Gas, reduzierte sein Tempo aber nur um etwa 20 km/h im Vergleich zu seinen Runden in den Trainings, was die Regelhüter als nicht deutlich genug ansahen. Auch die Geschwindigkeit mit der er in die Boxengasse einfuhr, war ihnen noch zu hoch.

Immerhin liessen sie mildernde Umstände zu und reduzierten die für gewöhnlich vorgeschriebene Strafversetzung um 10 Startplätze auf die Hälfte. Dies, weil Hamilton klar versucht hatte, seine Geschwindigkeit zu verringern und früher zu bremsen. Das dürfte für den Rekord-GP-Sieger aber nur ein schwacher Trost sein. Denn nun startet er mit einer Hypothek ins Heimspiel seines Ferrari-Teams auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20