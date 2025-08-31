Laurent Mekies: «Wählten einen aggressiven Ansatz»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies durfte sich in Zandvoort über Punkte von seinen beiden Schützlingen freuen. Der Franzose erklärte, welche Risiken das Team bei der Reifenstrategie einging.

Die Ausgangslage war für Max Verstappen bereits vielversprechend: Der Lokalmatador durfte in Zandvoort von der zweiten Reihe losfahren, nachdem er im Qualifying den drittschnellsten Umlauf geschafft hatte. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda hatte den Q3-Einzug am Samstag verpasst und musste folglich von Startplatz 12 losfahren.

Beide kamen am Ende in die Punkte – und beide profitierten dabei auch vom Schicksal der Kontrahenten. Tsunoda wurde Neunter, nachdem Kimi Antonelli gleich zwei Zeitstrafen kassiert hatte und durch diese entsprechend weit zurückfiel. Verstappen durfte sich über den zweiten Platz freuen, nachdem der vor ihm fahrende Lando Norris durch einen Motorschaden ausgefallen war.

Teamchef Laurent Mekies erklärte, dass der Grundstein für den Erfolg auch mit der gewählten Reifenstrategie gelegt wurde: «Wir wählten einen aggressiven Ansatz, indem wir auf den weichen Reifen starteten. Max hatte erneut eine fantastische erste Runde, und das war auch ein Risiko, denn wir wussten, dass die McLaren-Fahrer schnell waren und dass es schwierig werden würde, sie zu schlagen. Nur mit dieser Reifenwahl zum Start war es uns möglich, eine Chance gegen sie zu haben.»

«Max hat gut auf seine weichen Reifen geachtet und auch auf der mittelharten Mischung war er gut unterwegs und gab richtig Gas – ganz Dem Red Bull Racing-Geist entsprechend», lobte der Franzose. «Er hat ohnehin das bestmögliche Resultat erzielt, mehr lag nicht drin. Und natürlich hatte Lando Pech, aber für unser Team hiess das, dass wir eine gute Punkteausbeute hatten», hielt der Teamchef zufrieden fest.

«Yuki kam gut nach vorne, das Timing der ersten Safety-Car-Phase spielte ihm nicht in die Hände, er hätte noch weiter vorne landen können. Aber er macht einen Fortschritt nach dem anderen und der Trend zeigt in die richtige Richtung. Er arbeitet hart weiter und sorgte mit seiner Punktefahrt, dass das ein starker Sonntag für unser Team war», fuhr der 48-Jährige fort.

Mekies, der vor seinem Wechsel zu Red Bull Racing als Teamchef beim Visa CashApp Racing Bulls Team das Zepter schwang, verpasste es auch nicht, Isack Hadjar zum dritten Platz und ersten GP-Podestrang zu gratulieren. «Das ist ein spezieller Tag für Red Bull und er verdient diesen Erfolg genauso wie alle Leute bei den Racing Bulls. Dass er mit Max aufs Podest durfte, war etwas ganz Besonderes für ihn. Die Fans hier sind besonders leidenschaftlich, und das haben wir auch alle gespürt.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20