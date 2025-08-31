Carlos Sainz: Ärger über Gegner und die Regelhüter

Carlos Sainz war nach dem Rennen in Zandvoort bedient. Der Spanier ärgerte sich über eine Kollision mit Liam Lawson und die Regelhüter, die ihm dafür eine 10-sec-Zeitstrafe aufgebrummt haben.

Williams-Pilot Carlos Sainz brachte seinen Ärger über das Duell gegen Liam Lawson, das mit einer unliebsamen Berührung des Duos endete, bereits am Funk zum Ausdruck. Er ärgerte sich nach der Kollision in der 27. Runde: «Dieser Typ ist so blöd. Dieser Typ! Es ist immer der Gleiche!»

Die Regelhüter Nish Shetty, Matthew Selley, Pedro Lamy und Natalie Corsmit kündigten umgehend eine Untersuchung an – und kamen zum Schluss, dass Sainz ausgangs der ersten Kurve hätte zurückziehen müssen, weil die Frontachse seines Renners im Scheitelpunkt hinter jener von Lawsons Racing Bulls-Autos war. Deshalb brummten sie ihm zehn Strafsekunden und zwei Strafpunkte auf.

Als Sainz über die Strafe informiert wurde, die er noch während des Rennens absass, fragte er am Funk entsetzt nach: «Wer? Wer hat eine Strafe bekommen? Ich? Du machst Witze! Das ist die lächerlichste Entscheidung, die ich in meinem Leben mitbekommen habe!»

Am Ende belegte der Spanier Platz 13. Danach sagte er zu seinen deutlichen Worten am Funk: «Ich versuche am Funk immer, sehr kontrolliert zu sein und meine Worte sorgfältig zu wählen. Ich versuche, trotz des hohen Adrenalinspiegels ruhig zu bleiben.»

«Aber diesmal war es sehr schwierig. Denn zunächst hat mich dieser Zwischenfall zehn Punkte gekostet. Ich war dabei, eines meiner besten Rennen in diesem Jahr zu zeigen. Das war schon frustrierend. Und dann kam noch dazu, dass ich gegen einen Typen kämpfte, der nicht zum ersten Mal einen Zwischenfall mit einem anderen Fahrer hatte, weil es einfach nicht geht, neben ihm durch eine Kurve zu kommen», schimpfte der 30-Jährige.

«Ich habe auf dieser Strecke gegen viele Gegner in der ersten Kurve gekämpft, und die haben es geschafft, dass man Seite an Seite durch die Kurve kommt. Diesmal wollte ich das mit Liam machen, aber er hat es vorgezogen, alles zu riskieren. Das ist schon sehr frustrierend und enttäuschend», legte Sainz nach.

«Dass ich dafür noch eine 10-sec-Zeitstrafe kassiert habe, ist inakzeptabel. Ich verstehe das nicht, das muss man mir erklären, ich bin da wirklich verwirrt. Ich plane, sowohl mit den Regelhütern als auch mit Liam zu sprechen. Ich würde das gerne mit den Videoaufnahmen vor mir machen – ich selbst habe diese schon angesehen. Aber was mich am meisten verwirrt, ist die Tatsache, dass die Regelhüter jetzt nicht mit mir reden wollen – dabei sagt die FIA uns immer, dass alle Türen offen stehen, wenn wir mit den Stewards reden wollen oder Zweifel haben. Ich weiss nicht, woher das jetzt kommt. Und ich habe ja auch nichts Schlimmes vor, ich will nur eine Erklärung hören», beteuerte der aktuelle WM-Siebzehnte.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20