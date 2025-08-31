Kimi Antonelli zu Leclerc-Crash: Seltsame Erklärung
Kimi Antonelli
Ferrari ist in Zandvoort leer ausgegangen und zur Hälfte ist daran ein Mercedes-Fahrer Schuld: Kimi Antonelli. Der Teenager aus Italien leistete sich beim Grossen Preis der Niederlande eine Berührung mit dem Auto von Charles Leclerc – Aus für den Monegassen. Zuvor war schon Lewis Hamilton ausgeschieden, ironischerweise an der fast gleichen Stelle.
Kimi konnte weiterfahren, kassierte aber für das Foul an Charles von den Rennkommissaren eine Strafe von zehn Sekunden. Später kamen noch fünf weitere dazu, weil er mit seinem Mercedes beim Reifenwechsel in der Boxengasse zu schnell unterwegs war.
Mit diesen 15 Sekunden fiel Kimi auf P16 zurück, eigentlich hätte er Sechster werden müssen.
Antonelli ist ziemlich kleinlaut, was den Crash mit Leclerc angeht: «Das war definitiv mein Fehler. Ich habe das verursacht, da gibt es nichts schönzureden.»
«Als ich sah, dass er nach dem Reifenwechsel wieder vor mir lag, habe ich versucht, ihn vorbeiziehen zu lassen, ich wollte ihn in dieser Szene gar nicht angreifen. Es ist kein schönes Gefühl, einen Gegner aus dem Rennen zu reissen.»
«Ich bin in der überhöhten Kurve 3 unten geblieben, aber dann in den Wagen von Charles hineingerutscht. Der Abstand hat leider nicht gereicht. Ich entschuldige mich bei Charles und bei meinem Team.»
