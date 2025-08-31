Kimi Antonelli zu Leclerc-Crash: Seltsame Erklärung

​Der Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (19) erlebte ein Rennen zum Vergessen: 10-Sekunden-Strafe wegen Kollision mit Charles Leclerc, 5-Sekunden-Strafe wegen zu viel Speed in der Boxengasse.

Ferrari ist in Zandvoort leer ausgegangen und zur Hälfte ist daran ein Mercedes-Fahrer Schuld: Kimi Antonelli. Der Teenager aus Italien leistete sich beim Grossen Preis der Niederlande eine Berührung mit dem Auto von Charles Leclerc – Aus für den Monegassen. Zuvor war schon Lewis Hamilton ausgeschieden, ironischerweise an der fast gleichen Stelle.

Kimi konnte weiterfahren, kassierte aber für das Foul an Charles von den Rennkommissaren eine Strafe von zehn Sekunden. Später kamen noch fünf weitere dazu, weil er mit seinem Mercedes beim Reifenwechsel in der Boxengasse zu schnell unterwegs war.

Mit diesen 15 Sekunden fiel Kimi auf P16 zurück, eigentlich hätte er Sechster werden müssen.

Antonelli ist ziemlich kleinlaut, was den Crash mit Leclerc angeht: «Das war definitiv mein Fehler. Ich habe das verursacht, da gibt es nichts schönzureden.»

«Als ich sah, dass er nach dem Reifenwechsel wieder vor mir lag, habe ich versucht, ihn vorbeiziehen zu lassen, ich wollte ihn in dieser Szene gar nicht angreifen. Es ist kein schönes Gefühl, einen Gegner aus dem Rennen zu reissen.»



«Ich bin in der überhöhten Kurve 3 unten geblieben, aber dann in den Wagen von Charles hineingerutscht. Der Abstand hat leider nicht gereicht. Ich entschuldige mich bei Charles und bei meinem Team.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20