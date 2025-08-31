Ferrari: Anfängerfehler Hamilton, Leclerc untröstlich
Charles Leclerc nach dem Ausfall in Zandvoort
Ferrari bleibt seit mehr als vierzig Jahren ohne Sieg in den Dünen von Zandvoort: Anno 1983 gewann an der Nordsee der Franzose René Arnoux, anno 2025 fehlte den Roten der Speed, um ein Wörtchen um die Führung mitzureden.
Zum mangelnden Tempo kam auch noch Unvermögen hinzu: Lewis Hamilton verlor der Wagen an der Aussenseite der überhöhten Kurve 3 aus der Kontrolle, dort war die grün/blaue aramco-Werbefläche nach Nieselregen verflixt glitschig geworden, in den sozialen Netzwerken kursierte schnell das Wort Anfängerfehler.
Und Charles Leclerc wurde in der gleichen Kurve das Opfer einer Fehleinschätzung von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli: Berührung, Aus für den Monegassen.
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur fasst das alles so zusammen: «Das war ein unglücklicher Sonntag, insgesamt gesehen ein schwieriges Wochenende.»
«Wir hatten einen schlechten Freitag, haben uns am Samstag im Qualifying gut erholt und waren auf eine schnelle Runde anständig unterwegs.»
«Im Grand Prix war Leclercs Tempo gut, das hätte meiner Meinung nach für einen Podiumsplatz gereicht. Aber leider lief dann alles ein wenig gegen uns.»
«Als Lewis seinen Unfall hatte, kam das Safety-Car für Leclerc zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf die Bahn. So musste Charles den Russell erneut überholen, was er zuvor schon einmal geschafft hatte.»
Wie kann sich Vasseur einen solchen Patzer von Hamilton erklären? Der Franzose weiter: «Vielleicht ist er in dieser Kurve einfach zu weit nach aussen geraten. Er war wohl zu schnell, ist diesen überhöhten Bogen zu hoch angefahren und hat danndie Kontrolle über das Auto verloren, sodass er in der Leitplanke gelandet ist.»
«Insgesamt finde ich, dass er an diesem Wochenende einen tollen Job gemacht hat. Er war ein wichtiger Teil der Aufholjagd des Teams und hatte ein gutes Renntempo. Aber wenn man Punkte holen will, muss man das Rennen auch beenden.»
Es fiel auf, wie aggressiv Leclerc an die Arbeit ging. Vasseur sagt zur Leistung des Monegassen: «Ja, das war durchaus aggressiv, aber ich glaube, Russell dachte, Charles würde nach rechts fahren, stattdessen fuhr er auf die andere Seite, um ihn anzugreifen. Ich glaube nicht, dass er ihn gesehen hat. Charles war aggressiv, aber wenn man auf dieser Strecke überholen will, muss man aggressiv sein. Es ist eine sehr enge Strecke, und wenn man nicht aggressiv ist, bleibt man zurück. Ich finde, es war ein schönes, spektakuläres Überholmanöver. Es ist schade für ihn, dass er nach einem so guten Rennen ausfallen musste.»
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20