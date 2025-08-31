Ferrari: Anfängerfehler Hamilton, Leclerc untröstlich

​Zum zweiten Mal in der GP-Saison 2025 geht Ferrari in einem Grand Prix leer aus: In China mussten die Wagen aus der Wertung genommen werden, nun in Zandvoort kam es zu zwei Unfällen.

Ferrari bleibt seit mehr als vierzig Jahren ohne Sieg in den Dünen von Zandvoort: Anno 1983 gewann an der Nordsee der Franzose René Arnoux, anno 2025 fehlte den Roten der Speed, um ein Wörtchen um die Führung mitzureden.

Zum mangelnden Tempo kam auch noch Unvermögen hinzu: Lewis Hamilton verlor der Wagen an der Aussenseite der überhöhten Kurve 3 aus der Kontrolle, dort war die grün/blaue aramco-Werbefläche nach Nieselregen verflixt glitschig geworden, in den sozialen Netzwerken kursierte schnell das Wort Anfängerfehler.

Und Charles Leclerc wurde in der gleichen Kurve das Opfer einer Fehleinschätzung von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli: Berührung, Aus für den Monegassen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur fasst das alles so zusammen: «Das war ein unglücklicher Sonntag, insgesamt gesehen ein schwieriges Wochenende.»

«Wir hatten einen schlechten Freitag, haben uns am Samstag im Qualifying gut erholt und waren auf eine schnelle Runde anständig unterwegs.»



«Im Grand Prix war Leclercs Tempo gut, das hätte meiner Meinung nach für einen Podiumsplatz gereicht. Aber leider lief dann alles ein wenig gegen uns.»



«Als Lewis seinen Unfall hatte, kam das Safety-Car für Leclerc zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf die Bahn. So musste Charles den Russell erneut überholen, was er zuvor schon einmal geschafft hatte.»



Wie kann sich Vasseur einen solchen Patzer von Hamilton erklären? Der Franzose weiter: «Vielleicht ist er in dieser Kurve einfach zu weit nach aussen geraten. Er war wohl zu schnell, ist diesen überhöhten Bogen zu hoch angefahren und hat danndie Kontrolle über das Auto verloren, sodass er in der Leitplanke gelandet ist.»



«Insgesamt finde ich, dass er an diesem Wochenende einen tollen Job gemacht hat. Er war ein wichtiger Teil der Aufholjagd des Teams und hatte ein gutes Renntempo. Aber wenn man Punkte holen will, muss man das Rennen auch beenden.»



Es fiel auf, wie aggressiv Leclerc an die Arbeit ging. Vasseur sagt zur Leistung des Monegassen: «Ja, das war durchaus aggressiv, aber ich glaube, Russell dachte, Charles würde nach rechts fahren, stattdessen fuhr er auf die andere Seite, um ihn anzugreifen. Ich glaube nicht, dass er ihn gesehen hat. Charles war aggressiv, aber wenn man auf dieser Strecke überholen will, muss man aggressiv sein. Es ist eine sehr enge Strecke, und wenn man nicht aggressiv ist, bleibt man zurück. Ich finde, es war ein schönes, spektakuläres Überholmanöver. Es ist schade für ihn, dass er nach einem so guten Rennen ausfallen musste.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20





