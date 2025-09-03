Lando Norris: Extra-Motivation durch bitteres Aus

Formel-1-Star Lando Norris erlebte in Zandvoort ein enttäuschendes Rennen. Der WM-Zweite fiel auf dem zweiten Platz liegend aus. Teamchef Andrea Stella ist überzeugt: Das wird den Briten nur noch mehr antreiben.

Vor dem Rennen in Zandvoort betrug der Rückstand von Lando Norris auf den WM-Spitzenreiter Oscar Piastri nur neun Punkte. Doch nach dem 15. GP-Wochenende der Saison klafft eine Lücke von 34 WM-Zählern zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen.

Grund dafür ist ein unverschuldeter Nuller, den der 25-Jährige hatte einstecken müssen. Offenbar führte ein Ölleck zu einem Motorschaden, der in den letzten Runden des 15. Saisonlaufs das Aus für den McLaren-Star bedeutete.



Norris machte nach seinem Ausfall kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung, erklärte aber auch kämpferisch, dass er sich vorgenommen hat, bei jeder der noch anstehenden WM-Runden sein Bestes zu geben.



Der WM-Zweite sagte über seinen Stallgefährten und WM-Gegner Piastri: «Es ist eng, und er ist einfach sehr gut – und zwar in jeder Situation. Es ist schwierig, gegen einen solchen Fahrer viele Punkte wettzumachen. Der Ausfall war in dieser Hinsicht also alles andere als Hilfreich. Es ist schwieriger für mich geworden, der Druck ist grösser geworden. Der Rückstand ist schon fast so gross, dass ich mich zurücklehnen und alles riskieren kann, weil es nichts mehr zu verlieren gibt.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella glaubt: Die bittere Pille wird Norris zu neuen Bestleistungen antreiben. Der Italiener erklärte: «Ich bin gespannt, was Lando zeigen wird, denn wir wissen, dass er über ein immenses Talent verfügt, und ich bin mir sicher, dass die aktuelle WM-Situation ihm zusätzliche Motivation geben wird, dieses Talent voll auszuschöpfen.» Und er versprach: «Wir werden ihn auf jeden Fall maximal unterstützen, damit er seinen Kampfgeist nicht verliert.»

«Und ich denke, dass dies ganz natürlich kommen wird, und wenn überhaupt, werden wir vielleicht sogar eine noch bessere Version von Lando sehen, denn jetzt ist es an der Zeit, noch mehr aus seinem Potenzial herauszuholen, falls das überhaupt möglich ist. Ich freue mich also darauf, Lando in den kommenden Rennen zu sehen. Ich bin mir sicher, dass dies ein grossartiges Spektakel für die Formel 1 werden wird und dass die WM noch spannender wird», fügte der 54-jährige Ingenieur an.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20