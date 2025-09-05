Ralf Schumacher: Hamilton im Ferrari? Geduld am Ende

​Lewis Hamilton hat sich mit dem Fahrfehler in den Niederlanden keinen Gefallen getan: Unfall, Nullrunde. GP-Sieger Ralf Schumacher glaubt, dass die Geduld mit dem Ferrari-Superstar langsam endet.

Die treuen und tapferen Tifosi haben am Mittwoch in Mailand vor dem Monza-GP den Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc zugejubelt. Die Ferrari-Fans haben den Glauben an ihren Rennstall nicht verloren, auch wenn sie besonders von Hamilton auf eine harte Probe gestellt werden.

Der 40-jährige Engländer ist nun 15 Mal ohne GP-Podestplatz geblieben, kein Fahrer in Rot hat eine längere Durststrecke hinnehmen müssen, was den Platz dem Siegerpodest nach einem Grand Prix angeht.

Ralf Schumacher ist mit Hamilton streng ins Gericht gegangen nach dem Niederlande-GP. Der 50-jährige Deutsche (6 GP-Siege, 2001 und 2002 WM-Vierter) fasste knallhart zusammen: «Das war Niveau Volksschule.»

Wo steht der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton vor dem Heimrennen in Monza?

Der 180-fache GP-Teilnehmer Schumacher findet: «Die Geduld mit Hamilton ist zu Ende. Wir sprechen hier von Ferrari, wir sprechen von Italien, das ist Emotion pur. Und es ist letztlich egal, um wen es sich am Lenkrad handelt, da kommt eben Kritik, wenn’s nicht läuft.»



«Das ist eine neue Situation für Hamilton, weil man bei Mercedes immer hinter ihm stand, und weil in Grossbritannien Kritik an britischen Fahrern wenn überhaupt ohnehin sehr gemässigt ausfällt.»



«Der Speed in Zandvoort war da, Hamilton fuhr über weite Strecken auf dem Niveau von Leclerc, aber dann kam dieser Fehler, der einem siebenfachen Weltmeister einfach nicht passieren darf.»



«Wenn das so weitergehen sollte, dann wird das schwer für Hamilton bei Ferrari. Weil das Salär und die Erwartungshaltung beide sehr hoch sind. Auf Dauer wird das, wenn das so bleibt, nicht funktionieren. Auch für ihn nicht.»



«Ich glaube, Hamilton muss sich noch mehr auf Ferrari und den Wagen einlassen, weil es sich hier um ein Rennauto handelt, das auf den Fahrstil von Charles Leclerc massgeschneidert ist, da muss sich Hamilton besser anpassen.»



«Ich hatte das im Winter vermutet, und genauso ist es gekommen – die italienischen Medien kennen bei enttäuschenden Leistungen kein Pardon. Ganz sicher ist diese Lage auch für ihn ganz schwer, das tut ihm weh, und das ist nachvollziehbar; es ist nicht leicht, mit so viel Kritik umzugehen.»







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20