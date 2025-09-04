Kürzere Formel-1-GP: Fernando Alonso skeptisch

Formel-1-Routinier Fernando Alonso hat in seiner GP-Karriere schon viele Regeländerungen erlebt. Den jüngsten Vorschlägen von Formel-1-CEO Stefano Domenicali für künftige Anpassungen am Format begegnet er skeptisch.

2025 ist bereits die 22. Formel-1-Saison, die Fernando Alonso bestreitet. Und seit der Spanier am 4. März 2001 seinen ersten GP-Einsatz im Albert Park von Melbourne bestritten hat, wurde die Königsklasse einige Male verändert. Deshalb drängt sich die Frage auf, was der zweifache Weltmeister von den jüngsten Vorschlägen von Formel-1-CEO Stefano Domenicali hält.

Denn der Italiener hatte unlängst davon gesprochen, auf Wunsch der Fans künftig mehr Sprint-Wochenenden zu veranstalten und auch die Grands Prix am Rennsonntag zu verkürzen. Alonso sagt dazu: «Ich werde dann vor dem TV sitzen, wenn das passiert. Aber ich glaube nicht, dass der Sport an sich ein Problem hat, auch wenn Stefano wohl besser als jeder weiss, was zu tun ist. Wir sind bei ihm in guten Händen.»

«Aber es gibt auch Fussballspiele, die nicht nur spannend sind. Da sitzt man auch nicht die ganzen 90 Minuten gebannt vor dem Fernseher, und keiner spricht davon, die Spielzeit auf 60 Minuten zu verkürzen. Es ist also eher ein Problem der Gesellschaft und der Kinder, und nicht des Sports an sich. Deshalb muss wahrscheinlich nichts daran geändert werden», betont der 44-Jährige.

Alonso warnt auch: «Du musst als Fahrer dein eigenes Rennen machen und versuchen, auf die Position zu kommen, die du auch verdient hast. Wenn das Rennen aber zu kurz ist, so wie einige der Sprints, dann bleibt dir nach einer schlechten Startposition nicht genügend Zeit, um irgendetwas auszurichten. Es ist schwierig, wenn man hinter all diesen Autos fährt, und alle Reifen gleich alt sind. Du kannst dann keine Plätze gewinnen. Die längeren Rennen geben dir die Möglichkeit, mehr Freiheiten bei der Strategiewahl zu geniessen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20