Fernando Alonso: «Auto ist jetzt sehr viel besser»

F1-Routinier Fernando Alonso konnte zuletzt in Ungarn & Zandvoort mit Top-10-Rängen glänzen. Er bestätigt: Sein GP-Renner ist viel besser als zum Saisonstart. Auf das Kräftemessen in Monza blickt er dennoch mit Vorsicht.

Der Blick auf die WM-Tabelle verrät: Fernando Alonso konnte sich im Laufe der bisherigen Saison deutlich steigern. In den ersten acht Rennwochenenden ging der Spanier leer aus, erst beim Heimspiel in Barcelona eroberte er als Neunter seine ersten beiden WM-Zähler des Jahres. In den darauffolgenden drei WM-Runden in Kanada, Österreich und Grossbritannien wiederholte er das Kunststück, auf einem Top-10-Rang ins Ziel zu kommen.

Danach folgte das Kräftemessen auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps, auf dem der zweifache Weltmeister nicht auf Touren kam. Im Sprint fuhr er von Startplatz 14 los und kam auf der gleichen Position ins Ziel. Im Qualifying zum GP am Sonntag landeten die beiden Aston Martin-Fahrer auf den letzten beiden Plätzen. Dass Alonso schneller als sein Teamkollege Lance Stroll war, war nur ein schwacher Trost für den Spanier. Das Rennen nahm er von der Boxengasse in Angriff und kam als Siebzehnter ins Ziel. Auch Stroll ging als Vierzehnter leer aus.

Zuletzt durfte sich Alonso wieder über zwei Top-10-Ergebnisse freuen. In Ungarn wurde er fünfter, vergangene Woche sammelte er als Achter auch in Zandvoort Punkte. Dennoch blickt er mit Vorsicht auf den anstehenden 16. GP in Monza. «Mal schauen, ob wir diese Strähne fortführen können. Wir sind da etwas zurückhaltender. Denn beim letzten schnellen Kurs in Spa lief es nicht so gut für uns.»

Gleichzeitig tröstete sich der Asturier: «Wir konnten seither einige Fortschritte machen, wir haben einige Änderungen vorgenommen, auch bei unserer Vorgehensweise. Ich hoffe deshalb, dass es etwas besser läuft. Auch wenn es auf dem Papier nicht das beste Pflaster für uns ist.»

Sein Dienstwagen habe sich seit dem Saisonstart deutlich verbessert, ergänzte der 44-Jährige: «Unser Auto ist jetzt viel besser als beim Start. Das zeigt sich schon, wenn man die WM-Tabelle anschaut. Den ersten Punkt habe ich im neunten Rennen geholt, am Anfang war unser Auto nicht in der Lage, in die Top-10 zu fahren. Jetzt kämpfen wir regelmässig im Mittelfeld mit und zuletzt schaffte ich es auch ins Q3. Das Auto ist vor allem aerodynamisch besser geworden, und deshalb ist es auch einfacher zu fahren.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20