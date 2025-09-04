Fernando Alonso: «Auto ist jetzt sehr viel besser»
Der Blick auf die WM-Tabelle verrät: Fernando Alonso konnte sich im Laufe der bisherigen Saison deutlich steigern. In den ersten acht Rennwochenenden ging der Spanier leer aus, erst beim Heimspiel in Barcelona eroberte er als Neunter seine ersten beiden WM-Zähler des Jahres. In den darauffolgenden drei WM-Runden in Kanada, Österreich und Grossbritannien wiederholte er das Kunststück, auf einem Top-10-Rang ins Ziel zu kommen.
Danach folgte das Kräftemessen auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps, auf dem der zweifache Weltmeister nicht auf Touren kam. Im Sprint fuhr er von Startplatz 14 los und kam auf der gleichen Position ins Ziel. Im Qualifying zum GP am Sonntag landeten die beiden Aston Martin-Fahrer auf den letzten beiden Plätzen. Dass Alonso schneller als sein Teamkollege Lance Stroll war, war nur ein schwacher Trost für den Spanier. Das Rennen nahm er von der Boxengasse in Angriff und kam als Siebzehnter ins Ziel. Auch Stroll ging als Vierzehnter leer aus.
Zuletzt durfte sich Alonso wieder über zwei Top-10-Ergebnisse freuen. In Ungarn wurde er fünfter, vergangene Woche sammelte er als Achter auch in Zandvoort Punkte. Dennoch blickt er mit Vorsicht auf den anstehenden 16. GP in Monza. «Mal schauen, ob wir diese Strähne fortführen können. Wir sind da etwas zurückhaltender. Denn beim letzten schnellen Kurs in Spa lief es nicht so gut für uns.»
Gleichzeitig tröstete sich der Asturier: «Wir konnten seither einige Fortschritte machen, wir haben einige Änderungen vorgenommen, auch bei unserer Vorgehensweise. Ich hoffe deshalb, dass es etwas besser läuft. Auch wenn es auf dem Papier nicht das beste Pflaster für uns ist.»
Sein Dienstwagen habe sich seit dem Saisonstart deutlich verbessert, ergänzte der 44-Jährige: «Unser Auto ist jetzt viel besser als beim Start. Das zeigt sich schon, wenn man die WM-Tabelle anschaut. Den ersten Punkt habe ich im neunten Rennen geholt, am Anfang war unser Auto nicht in der Lage, in die Top-10 zu fahren. Jetzt kämpfen wir regelmässig im Mittelfeld mit und zuletzt schaffte ich es auch ins Q3. Das Auto ist vor allem aerodynamisch besser geworden, und deshalb ist es auch einfacher zu fahren.»
