Lewis Hamilton (Ferrari): «Ich war sehr schockiert»

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton kassierte in Zandvoort nach dem Fallen der Zielflagge noch eine Strafversetzung um 5 Startpositionen für das Ferrari-Heimspiel in Monza. Dafür bringt er wenig Verständnis auf.

Das Rennwochenende in Zandvoort endete für Lewis Hamilton gleich mit zwei Enttäuschungen. Der siebenfache Weltmeister, der in den ersten beiden freien Trainings gleich zwei Dreher hingelegt hatte, schaffte es im Qualifying dann doch ins Q3 und schliesslich auf den siebten Platz. Tags darauf im Rennen lief es aber wieder schlechter.

In der 23. Runde flog er in der Steilwand-Kurve (Nr. 3) ab. Der Ferrari-Star krachte in die Mauer und konnte nicht weiterfahren. Danach absolvierte er seine Medientermine und flog gleich nach Hause. Nach der Landung erwartete ihn eine böse Überraschung, denn die Regelhüter hatten ihm nach dem GP eine Startplatz-Strafe aufgebrummt, die er ausgerechnet beim Ferrari-Heimspiel in Monza absitzen muss.



Der Grund: Hamilton hatte vor dem Start die Vorgaben der Rennleitung missachtet und in der letzten Kurve sowie eingangs der Boxengasse das Tempo nicht ausreichend reduziert. Eigentlich gibt es für das Vergehen, die doppelten Gelben Flaggen zu ignorieren, eine Rückversetzung um zehn Startpositionen. Weil der Rekord-GP-Sieger aber nachweislich den Versuch unternahm, sein Tempo zu reduzieren, liessen die Stewards mildernde Umstände gelten.

Hamilton erzählt im Fahrerlager von Monza: «Natürlich bin ich frustriert darüber. Ich weiss nicht, was die anderen Fahrer von den Urteilen der Regelhüter in Zandvoort denken, aber als ich zuhause landete, erfuhr ich von der Strafe und ich war ehrlich gesagt sehr schockiert.»

«Aber es ist, wie es ist. Und das Ganze ist auch nicht schwarz-weiss. Wenn man sich die Urteilsbegründung anschaut, dann sieht man, dass ich vom Gas ging – aber offenbar nicht genug, wenn es nach den Rennkommissaren geht. Deshalb gab es auch nicht mehr eine Strafversetzung um fünf Positionen. Aber ich habe auch Strafpunkte bekommen, und zusammen mit der Strafe ist das schon sehr hart», ergänzte der 105-fache GP-Sieger.

«Aber ich werde meine Lehren daraus ziehen und es macht auch keinen Sinn, sich zu sehr darüber aufzuregen. Ich lasse das jetzt hinter mir und blicke nach vorne. Aber es wird sicher nicht einfach an diesem Wochenende. So gross, wie die Leistungsdichte ist, wird es schon schwierig, ins Q3 zu kommen – und noch schwieriger, einen Top-5-Platz zu erobern. Wenn man dann zurückversetzt wird, dann ist das schon bitter», ergänzte Hamilton.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20