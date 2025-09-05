Oscar Piastri über Norris: «Werden wie immer kämpfen»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri ist sich sicher: Lando Norris ist trotz seines bitteren Ausfalls von Zandvoort noch im WM-Fight. Sein Vorsprung von 34 Punkten sei noch lange nicht komfortabel, betont er.

Nach der Sommerpause betrug der Abstand zwischen WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und dessen ersten Verfolger Lando Norris nur neun WM-Zähler. Doch in Zandvoort hatte Letzterer Pech, denn im Rennen streikte der Motor in seinem McLaren, als er auf der zweiten Position lag. Die erhofften 18 Punkte musste er Red Bull Racing-Titelverteidiger Max Verstappen überlassen. Er selbst ging leer aus.

Weil Piastri den GP auf dem niederländischen GP-Kurs für sich entschied, wuchs der Rückstand des Briten auf den Australier auf satte 34 Punkte an. Einige Berichterstatter und Beobachter sprachen von einer Vorentscheidung im Titelkampf. Dabei stehen noch neun Grands Prix und drei Sprint-Rennen auf dem WM-Programm.

Piastri will denn auch nichts davon hören. Im Fahrerlager von Monza betont der 24-Jährige: «Es ist nun etwas schwieriger für ihn geworden, aber ich erwarte nicht, dass sich da viel verändert. Wir werden wie immer gegeneinander kämpfen, denke ich. Und wir werden dabei die gleichen Risiken wie zuvor eingehen.»

«Wir beide versuchen, so schnell wie möglich zu sein. Wir halten uns da nicht zurück. Deshalb dürfte sich auch nichts ändern», doppelt der neunfache GP-Sieger nach. Und er stellt klar: «Ich hatte in den Nachwuchsklassen selbst schon einen sehr viel grösseren Rückstand und konnte diesen bis zur letzten Meisterschaftsrunde wieder wettmachen.»

«Es ist auch noch viel zu früh für die entsprechenden Berechnungen und die Überlegung, ob man sich mit einem anderen Ergebnis als dem ersten Platz zufrieden geben muss», ist Piastri überzeugt. Deshalb werde er die Rennen wie gehabt in Angriff nehmen. «Das wird sich nicht ändern, bis die Lücke sehr viel grösser geworden oder die Zahl der restlichen Rennen sehr viel kleiner geworden ist.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20