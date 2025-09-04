Gerücht um F1-Abschiedswunsch: Lance Stroll reagiert

Immer wieder kursieren Gerüchte um einen Formel-1-Abschied von GP-Pilot Lance Stroll. Auch in Zandvoort sorgte eine Story um seinen Wunsch, die Königsklasse zu verlassen, für Wirbel. Das sagt der Aston Martin-Star dazu.

Seit Lance Stroll in die Formel 1 eingestiegen ist, wird immer wieder über die Motivation des jungen Kanadiers diskutiert. Denn ausserhalb des Cockpits wirkt der Sohn von Aston-Martin-Mitbesitzer Lawrence Stroll oft lustlos, wenn er über seine Arbeit spricht. Auch handelt er sich immer wieder durch offensichtliche Fahrfehler viel Kritik ein.

Deshalb wird die Daseinsberechtigung des Rennfahrers aus Montreal auch von vielen Fans in Frage gestellt. Dabei hatte Stroll bereits in seinem ersten Formel-1-Jahr, das er 2017 mit Williams bestritt, seinen ersten grossen Erfolg: Beim achten Kräftemessen seiner Rookie-Saison in Baku schaffte er es als Dritter aufs Podest.

Dieses Kunststück wiederholte er 2020 in der Corona-Saison 2020 gleich zwei Mal: Er wurde beim Italien-GP Dritter und komplettierte im gleichen Jahr auch beim zweiten GP auf dem Bahrain-Rundkurs als Dritter das Podest-Trio.

Seither hat er es nicht mehr aufs Treppchen geschafft. Ans Aufhören will er aber noch lange nicht denken, wie er in Monza klarstellt. Denn vor dem 16. Rennwochenende der Saison wurde er auf die jüngsten Gerüchte angesprochen, wonach er zwei Mal angefragt haben soll, gehen zu dürfen – und beide Male soll sein Vater ihm die Erfüllung dieses Wunsches verwehrt haben. Berichtet hatte das ein brasilianischer Journalist.

Stroll winkte ab, als er darauf angesprochen wurde. Er stellte gewohnt wortkarg klar: «Ich bin mir nicht sicher, woher das kommt. Ich schätze, der wollte einfach etwas sagen. Es besteht kein Plan, das zu tun, das wollte ich nie.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20