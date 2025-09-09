Faire Stallorder in Monza? Das sagt Teamchef Stella

Im Italien-GP wies die McLaren-Teamführung Oscar Piastri an, seinen Teamkollegen Lando Norris vorbeizulassen. Teamchef Andrea Stella erklärte hinterher, aus welchen Gründen der Positionswechsel befohlen wurde.

Die McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris eilen der Konkurrenz in der WM-Wertung davon. Das Duo liefert sich ein Duell um die WM-Krone, und die Teamführung hat dafür unter dem Begriff «Papaya Rules» eine Reihe von Regeln verfasst, um für einen fairen teaminternen Kampf zu sorgen.

Dennoch gab es im jüngsten Kräftemessen in Monza eine Anweisung, die für Wirbel gesorgt hat: Nachdem beide McLaren-Piloten in aufeinanderfolgenden Runden an der Box waren, wurde Piastri angewiesen, seinen Teamkollegen wieder vorbeizulassen. Denn Norris hatte vor seinem Stopp in Runde 46 die Nase vorn, er war als Zweiter hinter Leader Max Verstappen unterwegs.



Doch ein langsamer Stopp von Norris – und ein schnelles Abfertigen von Piastri in der Runde davor – sorgte dafür, dass Norris hinter seinen Teamkollegen fiel und somit Dritter war. Das Team reagierte und bat Piastri, Platz zu machen – dabei wurde das letztjährige Rennen in Ungarn erwähnt, bei dem Norris für Piastri Platz machen musste, nachdem er durch die Boxenstopp-Reihenfolge vorbeigekommen war. Der Brite tat dies damals zähneknirschend – und überliess dem Australier damit den Sieg. Es war der erste GP-Triumph des Rennfahrertalents aus Melbourne.

Piastri machte in Monza auch Platz – und kam hinter Sieger Verstappen und Norris als Dritter ins Ziel. Teamchef Andrea Stella erklärte daraufhin: «Wir hatten nicht die Absicht, durch den Stopp die Positionen zu tauschen, deshalb war das fair. Und es entspricht auch unseren Prinzipien, die klar sind.»

Man habe auf ein Safety-Car gehofft, und deshalb lange mit den Stopps gewartet. Und dass Piastri vor Norris an die Box durfte, lag daran, dass man den 24-Jährigen davor schützen wollte, von Verfolger Charles Leclerc geschnappt zu werden, betonte der Italiener nach dem Fallen der Zielflagge.

«Wir haben im Interesse des Teams gehandelt. Und die klare Absicht war es, dadurch keinen Wechsel der Positionen herbeizuführen. Wir dachten, es ist nur gerecht, wenn wir die gleiche Situation wie vor dem Stopp herstellen und sie dann frei gegeneinander kämpfen lassen. Das entspricht unseren Regeln.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20