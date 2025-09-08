Carlos Sainz: Deprimierende Pechsträhne geht weiter

Für Carlos Sainz verlief das Formel-1-Rennen in Monza so gar nicht nach Wunsch. Der Spanier aus dem Williams-Team belegte am Ende den undankbaren elften Rang und ging damit zum dritten Mal in Folge leer aus.

Carlos Sainz war von Anfang an klar, dass er im 16. GP der Saison kein leichtes Spiel haben würde. Der Williams-Neuzugang hatte sich von Startplatz 13 für einen ersten Stint auf neuen Medium-Reifen entschieden – wie die zwölf Piloten vor ihm. «Es war klar, dass es schwierig werden würde, ein Comeback zu starten, wenn alle anderen Gegner vor Mir die gleiche Strategie verfolgten», seufzte er.

Das war aber nicht seine grösste Sorge: Auch das Technik-Glück war nicht auf der Seite des Spaniers, der mit einem besonderen Problem kämpfte: «Das war einfach nicht das einfachste Rennen für mich, denn wir hatten auch ein Problem mit der Batterie», berichtete er nach 53 schwierigen Rennrunden, in denen er zu allem Übel auch noch mit Oliver Bearmans Haas-Renner Bekanntschaft machte.

«Ich blieb lange auf den mittelharten Reifen und als ich dann auf die harte Mischung wechselte, konnte ich ein gutes Comeback starten. Ich war schneller als Bearman vor mir und auch schneller als Gabriel Bortoleto. Deshalb griff ich zu diesem Zeitpunkt des Rennen an. Doch als ich ein Manöver an Oliver wagte, gerieten wir leider aneinander», erzählte der 31-Jährige.

«Das hat dann mein Rennen ruiniert, denn mein Auto wurde dabei beschädigt», ergänzte Sainz sichtlich niedergeschlagen. Auf die Frage, was er denn tun könne, um mehr Glück zu haben, seufzte er: «Ich muss weiter Gas geben, wie ich es immer tue. Mein Qualifying-Tempo ist vorhanden, und auch das Renntempo stimmt. Deshalb gehe ich davon aus, dass meine Pechsträhne irgendwann enden wird. Aber ich gebe zu, das Ganze ist schon langsam frustrierend und deprimierend.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20