Verregneter Test in Monza mit Max Verstappen

Reifenhersteller Pirelli testet in Monza die neuen Komponenten fürs kommende Jahr. Mit dabei u.a. die Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Yuki Tsunoda. Schlechtes Wetter wirbelte den Zeitplan durcheinander.

Für Monza-Sieger Max Verstappen von Red Bull Racing ging es am Dienstag nach dem GP direkt wieder auf die Piste im Königlichen Park. Auch sein Teamkollege Yuki Tsunoda war beim Reifentest von Hersteller Pirelli mit dabei. Ebenfalls am Start: Aston-Martin-Reservefahrer Felipe Drugovich, Williams-Pilot Carlos Sainz und Isack Hadjar von den Racing Bulls.

Bei dem von Pirelli einberufenen Test geht es darum, die Auswahl Slick-Reifen für die kommende Saison 2026 zu finalisieren. Die Reifen sind bereits seit Anfang September homologiert, die Ausfahrt in Monza ist der siebte Pirelli-Test der Saison. Die Teams verwenden an die neuen Reifen (18 Zoll, 25mm Vorder- und 30mm Hinterreifen) angepasste Versionen ihrer Boliden.

Anders als noch im GP am Sonntag, war der Schnellste auf dem Autodromo Nazionale di Monza diesmal nicht Max Verstappen, sondern Carlos Sainz. Der Spanier fuhr seinen Williams mit einer Bestzeit von 1:22,388 min über die Traditionsstrecke. Die Zeiten sind aber nicht miteinander vergleichbar (Verstappen 1:24,117 min), weil Fahrer und Teams unterschiedliche Programme fuhren, die Witterungsbedingungen schwankten und der Fokus gar nicht auf Geschwindigkeit lag, sondern darauf, die neuen Reifen auszuprobieren.

Die Racing Bulls und Williams waren mit den Komponenten C4, C5 und C6 unterwegs, Red Bull Racing und Aston Martin haben zusätzlich den härteren C3 getestet. Eine große Rolle spielte das Wetter. Schon am ersten Testtag am Montag musste der Plan ein wenig angepasst werden: Weil Unwetter aufzogen, waren Williams und die Racing Bulls am Montag bereits früher als geplant auf der Piste. Eigentlich wären ursprünglich nur Red Bull Racing und Aston Martin an der Reihe gewesen.

Für den zweiten Testtag am Dienstag bedeutet das schlechte Wetter im Norden Italiens auch wieder eine Planänderung: Sollte es nur am Morgen regnen, wird das Slick-Testing am Nachmittag mit den Racing Bulls und Williams fortgesetzt. Sollte es am Nachmittag auch noch regnen, könnten die Full-Wet und Intermediates zum Einsatz kommen.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints):

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20