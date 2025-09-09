Max Verstappen: «Dann hätte ich das nicht gemacht!»

Max Verstappen wurde nach dem Rennen in Monza auf den Positionstausch der McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri angesprochen. Der Red Bull Racing-Star verriet, wie er sich verhalten hätte.

Es war die Szene, die nach dem Formel-1-Rennen im Königlichen Park von Monza für die lautesten Diskussionen im Fahrerlager sorgte: Nachdem McLaren die beiden Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris an die Box geholt hatte, wurde Piastri angewiesen, den zweiten Platz hinter Max Verstappen wieder Norris zu überlassen, der vor dem Boxenstopp noch vor dem Australier unterwegs gewesen war.

Doch die Boxenstopp-Reihenfolge und ein besonders langsamer Reifenwechsel des Briten sorgten dafür, dass sich die Reihenfolge der beiden WM-Gegner aus dem eigenen Team änderte. Deshalb kam die McLaren-Teamführung zum Schluss, dass es nur fair sei, wenn er den Platz wieder zurückgibt. Danach könne das Duo wieder frei gegeneinander Kämpfen, versicherte man dem 24-Jährigen am Funk.

Der WM-Leader aus Melbourne wunderte sich über diese Entscheidung, tat aber, wie ihm geheissen wurde. In den restlichen Rennrunden kam er dann nicht mehr an Norris vorbei. So konnte der WM-Zweite seinen Rückstand auf Leader Piastri von 34 auf 31 Punkte verkürzen.

Verstappen, der am Funk über den Platztausch der Papaya-Konkurrenz informiert wurde, reagierte mit Spott: «Ha! Nur weil er einen langsamen Stopp hatte?», fragte er nach, und sein Renningenieur Gianpiero Lambiase antwortete nüchtern: «Das geht uns nichts an, aber ich schätze, das sorgt dafür, dass es fair abläuft im WM-Kampf. Du konzentrierst dich auf die Strecke vor dir, bitte.»

In der offiziellen FIA-Pressekonferenz wurde Verstappen noch einmal auf den Positionswechsel angesprochen, winkte aber ab: «Ich weiss, dass ihr nun eine nette Antwort darauf wollt, aber das ist nicht mein Problem. Es ist besser, wenn wir nicht darüber sprechen.» Bei den Kollegen von «ServusTV» war Verstappen offener. Als er gefragt wurde, was er an Stelle von Piastri getan hätte, stellte er klar: «Dann hätte ich das nicht gemacht.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20