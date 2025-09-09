Red Bull Racing: Schwere Entscheidung nach Start

Die Teamführung von Red Bull Racing wies Max Verstappen nach dem Start in Monza an, die Führung abzugeben. Teamchef Laurent Mekies räumte hinterher ein: Damit riskierte man, den Sieg aus der Hand zu geben.

Mit der Eroberung der Pole verschaffte sich Max Verstappen auf dem Highspeed-Kurs von Monza die beste Ausgangslage. Der Red Bull Racing-Star war sich aber auch sicher: Der neben ihm startende Lando Norris und auch die aus der zweiten Startreihe startenden Gegner Oscar Piastri und Charles Leclerc würden nichts unversucht lassen, um beim Start vorbeizukommen.

Tatsächlich machte Norris gleich auf den ersten Metern Druck – und lieferte sich ein Duell mit dem Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team. Dieser kürzte in der ersten Schikane ab, weil ihm die Strecke ausging. Das Team wies ihn daraufhin an, den Platz zurückzugeben.



5Verstappen tat, wie ihm befohlen wurde, achtete aber darauf, in DRS-Schlagdistanz zu bleiben. Bald konnte er die Führung wieder übernehmen und das Rennen kontrollieren. Nach 53 Rennrunden kam er mit etwas mehr als 19 Sekunden Vorsprung als Erster ins Ziel.

Teamchef Laurent Mekies erklärte nach dem Fallen der Zielflagge die Entscheidung, die Aufgabe der Führungsposition anzuordnen. Er sagte: «Das muss man immer von Fall zu Fall entscheiden. Und die Jungs an der Boxenmauer haben da sehr gute Arbeit geleistet. Wie man sich vorstellen kann, ist das eine schwere Entscheidung, es ist knifflig, die Situation einzuschätzen.»

«Es ist nicht einfach, den Fahrer zu bitten, die Führung wieder abzugeben, denn zu diesen Zeitpunkt hatten wir auch nicht gewusst, ob wir einen Tempo-Vorteil haben würden. Es hätte also sein können, dass wir damit den Sieg verspielt. Dennoch waren wir der Ansicht, dass wir die Position zurückgeben mussten, um keine Strafe zu riskieren», betonte der Ingenieur.

«Das haben wir getan und Max hat alles richtig gemacht und ist auf hervorragende Art und Weise wieder an Lando vorbeigekommen. Nach ein paar Runden waren wir dann wieder beruhigt», fügte der 48-jährige Franzose an.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20