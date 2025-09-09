Kimi Antonelli: Kritische Worte von Toto Wolff

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach nach dem 16. Rennwochenende der Saison in Monza Klartext. Der Wiener übte auch Kritik an Formel-1-Rookie Kimi Antonelli, der als Neunter zwei frische WM-Punkte sammelte.

In Monza durfte Rookie Kimi Antonelli sein zweites Heimspiel in diesem Jahr bestreiten. Der junge Italiener aus dem Mercedes-Team hatte im Vorjahr auf der Highspeed-Strecke seinen ersten Einsatz im Rahmen einer offiziellen Formel-1-Session gegeben – und war nach nur eineinhalb Runden in der Parabolica abgeflogen.

Sein erstes volles Rennwochenende verlief auch nicht störungsfrei, Antonelli vergrub seinen Mercedes im zweiten Training im Kiesbett und büsste dadurch wertvolle Streckenzeit ein. Im Qualifying schaffte er es ins Q3 und drehte die siebtschnellste Runde. Das Rennen durfte er am Sonntag von Platz 6 in Angriff nehmen, weil Lewis Hamilton strafversetzt wurde – der siebenfache Champion hatte in Zandvoort die Vorgaben des Renndirektors vor dem Rennstart missachtet.

Antonellis Hoffnung auf einen starken Auftritt vor heimischem Publikum zerschlug sich schon beim Start, der 19-Jährige kämpfte mit durchdrehenden Rädern und fiel zurück. Danach kämpfte er sich durch sein gutes Tempo und dank eines späten Stopps wieder an einigen Gegnern vorbei. Am Ende wurde er aber nur Neunter, auch weil er eine 5-sec-Strafe kassierte, die ihm fürs Abdrängen von Alex Albon aufgebrummt worden waren. Dazu gab es einen Strafpunkt für den Lockenkopf aus Bologna.

Kritik musste Antonelli anschliessend auch aus den eigenen Reihen einstecken. Teamchef Toto Wolff sprach bei den Kollegen von «ServusTV» Klartext. «Heute hat ein einziger Fahrer alle anderen blöd aussehen lassen. Die müssen sich schon die Frage stellen, was er anders macht», holte der Kopf des Mercedes-Teams aus.

«Und insgesamt waren wir über das Wochenende einfach nicht konkurrenzfähig», fasste der Wiener zusammen. «Fünfter und achter Platz ist absolut nicht zufriedenstellend. Ich glaube nicht, dass wir ein Auto haben, um mit dem heutigen Set-up wirklich solide aufs Podium fahren zu können. Aber Kimi hat einfach zu viele Fehler gemacht. Er muss einfach ein solides Wochenende zeigen, dann fahrt er mit Charles Leclerc und George Russell um die Wette. Und beim George war es auch nicht ganz so rund», betonte Wolff mit Blick auf die Leistungen seiner Schützlinge.

Dennoch sei er überzeugt, dass Antonelli eine goldene Zukunft erwartet, stellte der 53-Jährige später klar. «Die Kritik ändert nichts an meiner Unterstützung und an meinem Vertrauen, was seine Zukunft angeht. Ich glaube, dass er sehr, sehr gut sein wird», beteuerte der Österreicher.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20