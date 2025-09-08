Monza-Crash mit Yuki Tsunoda: So reagiert Liam Lawson

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda und Racing Bulls-Rückkehrer Liam Lawson kamen sich im Königlichen Park von Monza in die Quere. Der Japaner reagierte mit scharfer Kritik. Auch der Neuseeländer äusserte sich zum Crash.

Dass Liam Lawson Yuki Tsunoda im Italien GP auf dem Highspeed-Kurs von Monza angriff, war für den Red Bull Racing-Piloten nicht nachvollziehbar. Schliesslich fuhren sie ganz unterschiedliche Rennen. Während Lawson als Achtzehnter den letzten Platz in der Startaufstellung einnahm – sein Racing Bulls-Teamkollege Isack Hadjar und Alpine-Pilot Pierre Gasly starteten aus der Box – durfte Tsunoda von einem Top-10-Startplatz losbrausen.

Dass der Japaner in die Nähe seines Vorgängers im Team aus Milton Keynes kam, lag am Boxenstopp, der ihn zurückwarf. Und während sich der 25-Jährige Hoffnung auf Punkte machen durfte, war Lawson weit davon entfernt, in die Top-10 vorzurücken. Dennoch wollte der Neuseeländer sein Können unter Beweis stellen – und ging dabei gewohnt hart vor.

Das Resultat: die beiden Fahrer aus dem Red Bull-Kader kamen sich zu nahe, was zu einem Schaden am Auto des Red Bull Racing-Fahrers führte. Am Ende musste er sich mit dem 13. Platz begnügen. Tsunoda reagierte entsprechend verärgert und sparte nicht mit Kritik am Blondschopf, der direkt hinter ihm als Vierzehnter ins Ziel kam. Er bezeichnete den Angriff von Lawson als «total unnötig» und übte Kritik an dessen aggressive Fahrweise.

Lawson selbst war sich offenbar keiner Schuld bewusst und erklärte zum Crash: «Er kam an mir vorbei und ich versuchte zu kontern. Und er hat mich in der Bremszone dann einfach abgedrängt. Wir kamen beide von der Strecke ab, also gab ich die Position wieder zurück, aber beim Bremsen befand ich mich am Rand der Strecke, es war also knapp.»

Dass er selbst früh zum Boxenstopp abgebogen war, erklärte der 23-Jährige folgendermassen: «Wir haben etwas riskiert, um nach vorne zu kommen, und das hat leider nicht funktioniert. Fast hätte es geklappt, doch ein paar Autos kamen in meiner Nähe wieder auf die Strecke und waren auf frischen Reifen, da verlor ich viel Zeit. Von meinem Startplatz aus war es schwierig, etwas auszurichten.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20