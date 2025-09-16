Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Tragödie in Cremona: Tödlicher Unfall

Aserbaidschan-GP im TV: Sorgenfalten wegen Wetter?

Von Vanessa Georgoulas
In Baku erwartet die Formel-1-Stars eine besondere Herausforderung
© Zak Mauger / Getty Images

In Baku erwartet die Formel-1-Stars eine besondere Herausforderung

Die Formel-1-Piloten werden in dieser Woche wieder Gas geben: In Baku erwartet sie nicht nur wegen der Pistencharakteristik eine besondere Herausforderung. Auch das Wetter könnte die Arbeit der Stars knifflig gestalten.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die Formel-1-Teams und ihre Stars hatten nach dem Kräftemessen in Monza ein rennfreies Wochenende, das sie zur Vorbereitung auf die nächste WM-Runde nutzen konnten. Mit dem Rennen in Baku steht eine besondere Herausforderung auf dem Programm.

Nicht nur, dass die Strecke am Kaspischen Meer mit ihrer Kombination aus langen Geraden und engen Kurven von den Ingenieuren einen Kompromiss bei der Fahrzeugabstimmung erfordert. Auch handelt es sich beim «Baku City Circuit» um einen Stadtkurs, entsprechend wenig Auslaufzonen und Notausgänge gibt es für die Fahrer. Deshalb müssen die Piloten sehr präzise ans Werk gehen.

Zusätzlich erschwert wird die Arbeit aller Beteiligten durch die starke Veränderung der Streckenverhältnisse. Im Laufe des Wochenendes bietet der Asphalt des Strassenkurses immer mehr Grip, entsprechend schnell können sich die Rundenzeiten ändern. Das ist gerade im Qualifying ein wichtiger Faktor, wenn die GP-Stars um die Startplätze kämpfen.

Und ausgerechnet für das Abschlusstraining sagen die Wetterexperten eine Änderung der Verhältnisse voraus. Nach aktueller Prognose könnte es im Qualifying regnen, während der Trainingsfreitag und der Rennsonntag bei sonnigen und trockenen Verhältnissen über die Bühne gehen sollen. Für alle, die sich die Zeitenjagd und alle anderen Sessions im TV anschauen wollen, gibt es hier den Sendeplan für das gesamte Rennwochenende:

Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 19. September
03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Aserbaidschan 2024
08.55: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
09.30: Sky Sports F1 – GP Confidential
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.20: ORF1– Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
12.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs GP Aserbaidschan
13.30: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
16.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
17.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 20. September
06.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.40: ORF – F1 News
13.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 21. September
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
11.40: ORF1 – F1 News
12.25: ORF1 – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan
14.40: ORF1 – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung
16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 16.09., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 16.09., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 16.09., 16:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 16.09., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 16.09., 16:50, Spiegel Geschichte
    Ultimate Processes
  • Di. 16.09., 17:00, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 16.09., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 16.09., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 16.09., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 16.09., 19:35, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C1609054512 | 5