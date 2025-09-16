Aserbaidschan-GP im TV: Sorgenfalten wegen Wetter?

Die Formel-1-Piloten werden in dieser Woche wieder Gas geben: In Baku erwartet sie nicht nur wegen der Pistencharakteristik eine besondere Herausforderung. Auch das Wetter könnte die Arbeit der Stars knifflig gestalten.

Die Formel-1-Teams und ihre Stars hatten nach dem Kräftemessen in Monza ein rennfreies Wochenende, das sie zur Vorbereitung auf die nächste WM-Runde nutzen konnten. Mit dem Rennen in Baku steht eine besondere Herausforderung auf dem Programm.

Nicht nur, dass die Strecke am Kaspischen Meer mit ihrer Kombination aus langen Geraden und engen Kurven von den Ingenieuren einen Kompromiss bei der Fahrzeugabstimmung erfordert. Auch handelt es sich beim «Baku City Circuit» um einen Stadtkurs, entsprechend wenig Auslaufzonen und Notausgänge gibt es für die Fahrer. Deshalb müssen die Piloten sehr präzise ans Werk gehen.

Zusätzlich erschwert wird die Arbeit aller Beteiligten durch die starke Veränderung der Streckenverhältnisse. Im Laufe des Wochenendes bietet der Asphalt des Strassenkurses immer mehr Grip, entsprechend schnell können sich die Rundenzeiten ändern. Das ist gerade im Qualifying ein wichtiger Faktor, wenn die GP-Stars um die Startplätze kämpfen.

Und ausgerechnet für das Abschlusstraining sagen die Wetterexperten eine Änderung der Verhältnisse voraus. Nach aktueller Prognose könnte es im Qualifying regnen, während der Trainingsfreitag und der Rennsonntag bei sonnigen und trockenen Verhältnissen über die Bühne gehen sollen. Für alle, die sich die Zeitenjagd und alle anderen Sessions im TV anschauen wollen, gibt es hier den Sendeplan für das gesamte Rennwochenende:

Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 19. September

03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Aserbaidschan 2024

08.55: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

09.30: Sky Sports F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.20: ORF1– Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

12.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs GP Aserbaidschan

13.30: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 20. September

06.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.40: ORF – F1 News

13.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 21. September

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

11.40: ORF1 – F1 News

12.25: ORF1 – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan

14.40: ORF1 – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung

16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung