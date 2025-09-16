Aserbaidschan-GP im TV: Sorgenfalten wegen Wetter?
In Baku erwartet die Formel-1-Stars eine besondere Herausforderung
Die Formel-1-Teams und ihre Stars hatten nach dem Kräftemessen in Monza ein rennfreies Wochenende, das sie zur Vorbereitung auf die nächste WM-Runde nutzen konnten. Mit dem Rennen in Baku steht eine besondere Herausforderung auf dem Programm.
Nicht nur, dass die Strecke am Kaspischen Meer mit ihrer Kombination aus langen Geraden und engen Kurven von den Ingenieuren einen Kompromiss bei der Fahrzeugabstimmung erfordert. Auch handelt es sich beim «Baku City Circuit» um einen Stadtkurs, entsprechend wenig Auslaufzonen und Notausgänge gibt es für die Fahrer. Deshalb müssen die Piloten sehr präzise ans Werk gehen.
Zusätzlich erschwert wird die Arbeit aller Beteiligten durch die starke Veränderung der Streckenverhältnisse. Im Laufe des Wochenendes bietet der Asphalt des Strassenkurses immer mehr Grip, entsprechend schnell können sich die Rundenzeiten ändern. Das ist gerade im Qualifying ein wichtiger Faktor, wenn die GP-Stars um die Startplätze kämpfen.
Und ausgerechnet für das Abschlusstraining sagen die Wetterexperten eine Änderung der Verhältnisse voraus. Nach aktueller Prognose könnte es im Qualifying regnen, während der Trainingsfreitag und der Rennsonntag bei sonnigen und trockenen Verhältnissen über die Bühne gehen sollen. Für alle, die sich die Zeitenjagd und alle anderen Sessions im TV anschauen wollen, gibt es hier den Sendeplan für das gesamte Rennwochenende:
Aserbaidschan-GP im Fernsehen
Freitag, 19. September
03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Aserbaidschan 2024
08.55: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
09.30: Sky Sports F1 – GP Confidential
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.20: ORF1– Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
12.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs GP Aserbaidschan
13.30: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
16.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
17.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
Samstag, 20. September
06.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.40: ORF – F1 News
13.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Sonntag, 21. September
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
11.40: ORF1 – F1 News
12.25: ORF1 – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan
14.40: ORF1 – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung
16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung