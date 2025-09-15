Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Tragödie in Cremona: Tödlicher Unfall

Sergio Pérez: Erster Auftritt für das Cadillac-Team

Von Vanessa Georgoulas
Für Sergio Pérez steht in dieser Woche ein ganz besonderer Einsatz auf dem Programm
© Cadillac F1 Team

Seinen ersten Formel-1-Einsatz für Cadillac wird Sergio Pérez erst im nächsten Jahr bestreiten. In dieser Woche darf er aber in seiner Rolle als Cadillac-Pilot einen ganz besonderen Einsatz absolvieren.
Bereits als sich Sergio «Checo» Pérez zum Saisonende 2024 aus der Formel 1 verabschiedete, schloss der Mexikaner ein Comeback in der Königsklasse nicht aus. Zunächst gab es nicht viel Neues aus seinem Lager zu hören. Doch schon vor Saisonmitte munkelte man im GP-Fahrerlager, dass der Routinier, der zuletzt bei Red Bull Racing wertvolle Top-Team-Erfahrung sammelte, ganz oben auf der Wunschliste der Cadillac-Verantwortlichen stand.

Tatsächlich wurde Pérez von Cadillac als Stammfahrer bestätigt. Mit ihm wird mit Valtteri Bottas ein weiterer GP-Sieger für die Formel-1-Neueinsteiger kämpfen. Noch muss sich das Duo gedulden, denn die ersten Testfahrten stehen erst im nächsten Jahr an. Die Arbeit hinter den Kulissen hat aber bereits begonnen. Und für Pérez steht in dieser Woche der erste Auftritt als Cadillac-Pilot auf dem Programm.

Am Mittwoch, 17. September, darf «Checo» im Dodgers Stadion gemeinsam mit der Baseball-Mannschaft Los Angeles Dodgers den zeremoniellen ersten Pitch ausführen. Dieser Auftritt steht ganz im Zeichen des «Mexican Heritage Month» und findet in der Woche statt, in der auch der mexikanische Unabhängigkeitstag (16. September) gefeiert wird.

Pérez freut sich: «Es ist mir eine Ehre, den zeremoniellen ersten Pitch für die Dodgers auszuführen, insbesondere während des Mexican Heritage Month und so kurz nach dem mexikanischen Unabhängigkeitstag. Ich bin sehr stolz darauf, diesen Moment mit der Gemeinde von Los Angeles und mit mexikanischen Fans auf der ganzen Welt zu feiern.»

Der Formel-1-Star gesteht: «Baseball ist neu für mich, aber es ist grossartig zu sehen, wie Sport diese unglaubliche Kraft hat, Menschen zusammenzubringen, und die TWG-Familie leistet in dieser Hinsicht fantastische Arbeit. Ich freue mich darauf, die Leidenschaft der Dodgers-Fans zu erleben, die hoffentlich auch das Formel-1-Team von Cadillac unterstützen werden.»

