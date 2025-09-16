Oscar Piastri: «Das werde ich auf keinen Fall tun»

In Monza musste Oscar Piastri den zweiten Platz seinem McLaren-Teamkollegen zurückgeben – damit verringerte sich sein WM-Vorsprung. Trotzdem ärgert er sich auch Tage nach dem Rennen nicht darüber, wie er beteuert.

Im jüngsten Formel-1-Rennen auf dem Highspeed-Kurs von Monza musste sich Oscar Piastri mit dem dritten Platz hinter Sieger Max Verstappen und seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris begnügen. Der WM-Leader hatte nach seinem Stopp zwar die Nase vorn, doch sein Team wies ihn an, seinen Teamkollegen und ärgsten Gegner im Kampf um die WM-Krone wieder vorbeizulassen. Dies, weil Piastri vor Norris an die Box geholt wurde, und auch weil der Stopp des Briten sehr viel länger ausfiel als jener des Australiers.

Piastri tat, wie ihm geheissen wurde, wunderte sich über Funk aber über die Anweisung. Später betonte er, dass es im Sinne des Teams und «nur fair» gewesen sei, dass Norris wieder die zweite Position hatte einnehmen dürfen. Auch eine Woche später beteuerte er bei «ESPN», dass er seiner Meinung nach richtig gehandelt habe.

«Wir hatten diese Woche sehr gute Gespräche darüber, was passiert ist und was klarer gemacht und verbessert werden kann», verriet der 24-Jährige aus Melbourne. «Das ist immer eine Art Lernprozess, denke ich. Aber ja, letztlich weiss ich ja auch, dass das Team nur das Beste für mich im Sinn hat.»

Es sei deshalb auch in seinem Interesse, dass er im Sinne des Teams handle, fuhr Piastri fort. «Denn ohne den Erfolg der Mannschaft kann ich selbst auch keinen Erfolg haben. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, dass man das Team-Interesse wahrt.»

Die Forderung vieler Beobachter, dass die McLaren-Stars im letzten Saisondrittel anfangen müssen, eigennütziger zu agieren, um im WM-Kampf zu bestehen, weist der neunfache GP-Sieger zurück. Er wolle nun nicht rücksichtsloser werden, betonte er. «Nicht auf Kosten des künftigen Erfolgs. Das werde ich auf keinen Fall tun.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20