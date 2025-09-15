Vor GP-Wochenende in Baku: Warnung von Toto Wolff

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war nach dem GP in Monza nicht zufrieden. Der Wiener weiss: Wenn sein Team den 2. Platz in der Konstrukteurswertung gegen Ferrari und Red Bull Racing verteidigen will, muss es nachlegen.

Dass George Russell im jüngsten Formel-1-Rennen auf dem Highspeed-Kurs von Monza nicht in der Lage war, einen Podestplatz zu erzielen – der Brite musste sich mit dem fünften Platz hinter den Top-3-Piloten und Charles Leclerc begnügen – räumte auch Toto Wolff ein.

Der ehrgeizige Chef des Mercedes-Werksteams seufzte nach dem Ende des Rennens, das Red Bull Racing-Star Max Verstappen für sich entschied: «Wir haben nicht die Leistung gezeigt, die nötig gewesen wäre, um im Kampf um die Top-3-Plätze mitzumischen.» Und er betonte auch gleich: «Das ist etwas, das wir alle verbessern müssen.»

Denn die Konkurrenz um den zweiten Tabellenrang hinter Spitzenreiter McLaren ist gross. Ferrari führt im «Best of the Rest»-Fight mit 20 Punkten Vorsprung auf Mercedes, Red Bull Racing rückte dank Verstappens Triumph bis auf 21 Punkte an die Sterntruppe heran. Deshalb müsse man sich in Bestform präsentieren, stellte das Teamoberhaupt klar.

Und an der Zielsetzung hat sich nichts verändert. Vor dem Start des Baku-Wochenendes warnt Wolff: «Nach dem Ende der Europa-Saison beginnt an diesem Wochenende das letzte Saisondrittel. Bis Abu Dhabi erwartet uns ein intensiver Endspurt, bei dem drei Teams um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen werden.»

«In Monza haben wir etwas Boden auf unsere Konkurrenten verloren. Wir wissen, dass wir in den verbleibenden acht Rennen besser abschneiden müssen als in Italien, wenn wir die Nase vorn haben wollen», ergänzt der 53-Jährige.

«Die Überseerennen beginnen mit zwei Stadtkursen. Zunächst steht Aserbaidschan auf dem Programm, bevor wir in zwei Wochen nach Singapur weiterreisen. Die Strecke in Baku ist eine anspruchsvolle Mischung aus schnellen Geraden, 90-Grad-Kurven und einem engen, kurvenreichen Abschnitt rund um die Burg. Der Kurs ist ein guter Prüfstand für Fahrer und Fahrzeug», erklärt Wolff mit Blick auf die nächsten beiden Rennen im WM-Programm.

«Das Feld liegt eng beisammen und wieder einmal werden es Kleinigkeiten sein, die den Unterschied ausmachen. Wenn wir unsere Performance abrufen können, können wir auf ein starkes Wochenende hoffen und ganz vorne mitkämpfen», ist der Teamchef sich sicher.



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20