Oscar Piastri: Vorteil beim nächsten GP in Baku

Der WM-Vorsprung von Oscar Piastri hat sich in Monza verringert. Dennoch startet der Australier mit einem guten Punkte-Polster ins letzte Saisondrittel. Und er ist sich sicher: Beim nächsten GP in Baku hat er einen beson

Vor dem jüngsten Formel-1-GP in Monza betrug der Vorsprung von Oscar Piastri auf seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris noch 34 Punkte. Doch der Brite kreuzte die Ziellinie auf dem Highspeed-Kurs vor dem Australier und verkürzte seinen Rückstand auf nunmehr 31 WM-Zähler.

Dies konnte Norris dank der Stallorder der Papaya-Mannschaft, die Piastri nach den Stopps der Beiden anwies, die zweite Position an den aktuellen WM-Zweiten zurückzugeben. Denn bevor die beiden in aufeinanderfolgenden Runden frische Reifen geholt hatten, hatte der 25-Jährige die Nase vorn gehabt.

Piastri machte Platz und begnügte sich mit dem dritten Platz. Der neunfache GP-Sieger weiss: Er ist immer noch auf dem besten Weg, die diesjährige WM-Krone zu erobern. Und nun steht mit dem Rennen in Baku ein GP auf dem Programm, den er im Vorjahr für sich entscheiden konnte.

Der 24-Jährige ist überzeugt: Sein letztjähriger Sieg verschafft ihm einen Vorteil auf dem schnellen Strassenkurs. «Ich habe sehr schöne Erinnerungen an das letztjährige Baku-Rennen. Ich betrachte es als eines meiner Lieblingsrennen, und es ist immer von Vorteil, auf eine Strecke zurückzukehren, auf der man schon einmal ein starkes Ergebnis erzielt hat», ist er sich sicher.

Das Ziel ist klar, wie Piastri betont: Mein einziges Ziel ist es, an diesem Wochenende wieder dasselbe zu erreichen.» Und er stellt sich auch gleich selbst ein gutes Zwischenzeugnis aus: «Ich führe die Fahrerwertung an und bin sehr zufrieden mit meiner bisherigen Leistung.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20