Nico Hülkenberg: Zuversicht nach Monza-Tiefschlag

Für Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg war das Rennen im Königlichen Park von Monza vorbei, bevor es angefangen hatte. Der Deutsche beteuert vor dem Baku-Wochenende: Das Team hat das Problem verstanden.

Die Hoffnung von Nico Hülkenberg, im Monza-Rennen von Startplatz 12 in die Punkte zu fahren, verpuffte schnell. Denn der Sauber-Routinier kam nicht einmal dazu, den Start zu absolvieren. Nach der Einführungsrunde bog er wieder an die Box ab – ein in letzter Minute entdecktes Problem mit der Hydraulik führte dazu, dass er am 16. Grand Prix des Jahres nicht teilnehmen konnte.

Der Deutsche machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und gestand: «Das ist für mich natürlich bitter. Es ist schmerzhaft, wenn du an einem Renntag dann zuschauen musst.» Und Teamchef Jonathan Wheatley erklärte, es hätte keinen Sinn gemacht, das Rennen angesichts des Hydraulik-Problems aufzunehmen.

Vor dem Rennwochenende in Baku sagt Hülkenberg nun rückblickend: «Der Sonntag in Monza war natürlich ein Tag zum Vergessen.» Im gleichen Atemzug beteuert der Blondschopf aber auch: «Das team hat sich darauf konzentriert, das Problem zu verstehen, um sicherzustellen, dass es vollständig aus der Welt ist.»

Und der 38-Jährige tröstet sich: «Positiv ist, dass unser Auto ein vielversprechendes Tempo gezeigt hat, was mir echtes Selbstvertrauen für Baku gibt.» Er weiss: «Strassenkurse können knifflig sein: Man muss aufmerksam sein, den Verkehr managen und jede Chance nutzen. Das ist eine andere Herausforderung als auf einer traditionellen Rennstrecke, aber wenn wir ab Freitag alles richtig machen, haben wir die Chance, Punkte zu holen und ein starkes Wochenende zu erleben.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20