Irvine: «Michael Schumacher hat auf viel verzichtet»

Ex-Ferrari-Pilot Eddie Irvine würde Max Verstappen gerne bei den Roten sehen. Der Nordire erinnert an die Ferrari-Anfänge von Michael Schumacher und mahnt: Der Niederländer sollte nicht zu lange warten.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat alle Gerüchte um einen möglichen Team-Wechsel vorerst beendet. Der Titelverteidiger bleibt seinem Red Bull Racing Team treu, mit dem er alle seine bisherigen GP-Erfolge errungen hat. Und das, obwohl Mercedes-Teamchef Toto Wolff ganz offen um den Ausnahmekönner buhlte.

Längerfristig bleibt die Zukunft des Monza-Siegers aber offen. Und das bedeutet: Verstappen könnte eines Tages auch bei Ferrari an Bord gehen. Einer, der das gerne sehen würde, ist Eddie Jordan. Der ehemalige Ferrari-Pilot schwärmte bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Ich würde Verstappen liebend gerne bei Ferrari sehen. Ich denke, das wäre sensationell!» Und er warnte mit Blick auf Lewis Hamilton, dessen erste Saison mit dem Team aus Maranello alles andere als berauschend verläuft: «Ich hoffe, dass er sich nicht zu spät dafür entscheidet, wie etwa Lewis Hamilton.»

Irvine glaubt: Die Verpflichtung von Verstappen würde auch andere Spitzenkräfte aus der Formel 1 zum italienischen Team locken – so wie damals bei Michael Schumacher: «Zu meiner Zeit wurde Michael als der mit Abstand schnellste Fahrer gehandelt. Er kam, und deswegen kamen auch Rory Byrne und Ross Brawn. Das ganze Team wurde aufgebaut, weil Michael in einer eigenen Liga unterwegs war.»

«Das ist ein bisschen wie bei Verstappen jetzt, wenn er irgendwo hingeht, dann könnte er viele gute Leute anlocken», zieht der Nordire den Vergleich. Und er erinnert sich: «Michael hat auf viel verzichtet, er gab mit zwei, drei oder gar mehr WM-Titel auf, als er von Benetton zu Ferrari wechselte. Denn man kann sich nicht vorstellen, wie schlecht Ferrari in den ersten Jahren war.»

«Michael wusste, dass es keinen Sinn machte, er war so viel besser als jeder andere. Er entschied dann, dass er wechselt und schaut, was er dort ausrichten kann, was unglaublich ist. Und er hat es bis an die Spitze geschafft. Aber die Leute vergessen, dass es vier Jahre dauerte. Er war dem Titel immer nahe, aber man konnte sehen, wie sehr er sich ins Zeug legen musste, um das zu schaffen. Es hätte also leicht auch anders kommen können», schwärmte der 59-Jährige.



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20