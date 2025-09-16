Laurent Mekies verrät: Die Gründe für den Monza-Sieg

Formel-1-Champion Max Verstappen konnte den GP in Monza für sich entscheiden. Der dritte Saisonsieg des Red Bull Racing-Stars war auch dank eines Durchbruchs am Vortag möglich, sagt Teamchef Laurent Mekies.

Dass Red Bull Racing-Star Max Verstappen in Monza aus eigener Kraft die Pole und den Sieg erobern konnte, war auch für das Team aus Milton Keynes eine Überraschung. Teamchef Laurent Mekies gestand nach dem 16. Grand Prix der Saison: «Wir hatten nach der Pole vom Samstag erwartet, dass sich Max verteidigen muss.»

«Deshalb haben wir Szenarien ausgearbeitet, wie er sich gegen die Jungs hinter ihm behaupten kann. Doch am Ende hatten wir den Tempo-Vorteil. Natürlich hat auch Max mit seiner brillanten Fahrt dazu beigetragen», schwärmte der Franzose, der auch verriet, dass die Ingenieure zusammen mit dem Titelverteidiger am Vortag den Grundstein für den Erfolg am Rennsonntag legten.

Denn am Samstag gelang dem Red Bull Racing Team ein wichtiger Durchbruch. Mekies erklärte: «Natürlich funktionierte der Heckflügel auch gut. Aber darüber hinaus kann man auch sagen, dass wir zum Ende des Dritten Trainings versucht haben, das Auto etwas tiefer zu legen.»

«Und obwohl es dadurch sehr viel schwieriger wurde, die Fahrzeugbalance gut hinzubekommen, hat Max uns sehr darin bestärkt, die geringere Bodenfreiheit nicht aufzugeben und stattdessen eine Lösung zu suchen, um die Balance zu verbessern. Und die Jungs haben einen super Job gemacht und das auch hinbekommen», fügte der 48-Jährige an.



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20