McLaren: Matchball für Konstrukteurstitel in Baku

Bereits beim anstehenden Rennen in Baku kann McLaren den Titel in der Konstrukteurswertung erobern. Teamchef Andrea Stella sagt, warum der GP auch mit Blick in die Vergangenheit etwas Besonderes ist.

Die Formel-1-Saison startet mit dem Wochenende in Aserbaidschan ins letzte Drittel, und bereits beim Rennen auf dem Strassenkurs kann sich das McLaren-Team die lukrative WM-Krone in der Konstrukteurswertung sichern. Die Papaya-Mannschaft geht mit einem Vorsprung von 337 Punkten auf das zweitplatzierte Ferrari-Team ins Rennwochenende.

Bei den verbleibenden acht Grands Prix und drei Sprintrennen kann ein Team noch maximal 389 Punkte sammeln – vorausgesetzt die beiden Fahrer landen in sämtlichen Kräftemessen auf den ersten beiden Plätzen. Nach dem Baku-Rennen muss der Vorsprung von McLaren 346 Punkten betragen, damit Ferrari nicht mehr aufholen kann.

Mit einem Doppelsieg der McLaren-Piloten wäre der zweite Team-Titel in Folge in der Tasche. Auch ein erster und ein dritter Platz auf dem Strassenkurs würden für den Gesamtsieg bei den Konstrukteuren reichen.

Sollte keiner der beiden McLaren-Fahrer den Sieg holen, muss der Rennstall aus Woking neun Punkte mehr haben als die ersten Verfolger aus Maranello. Gleichzeitig darf Mercedes nicht mehr als 11 Punkte mehr holen als der Rennstall von CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella. Und die Punkteausbeute von Red Bull Racing darf nicht grösser als 32 Punkte mehr als jene von McLaren sein.

Andrea Stella warnt jedoch: «Wir bereiten uns für alle möglichen Szenarien auf einem kniffligen Strassenkurs vor, der für unberechenbare Rennen sorgt. Baku ist technisch ein sehr anspruchsvoller Rundkurs, auf dem die Fahrer unglaublich präzise vorgehen müssen.» Und er weiss: «Die konkurrenz ist stark, mehrere Teams kämpfen um GP-Siege.»

Und der Ingenieur aus Italien erklärt auch, warum das Rennen in Aserbaidschan auch mit Blick auf die jüngere Vergangenheit ein wichtiger Termin für McLaren ist: «Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Baku-Sieg von Oscar die WM-Führung übernommen, deshalb wird das Rennen in Aserbaidschan immer etwas Besonderes für uns sein.»

