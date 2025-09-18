F1-Rookie Kimi Antonelli: Zu jung fürs Werksteam?

Formel-1-Neuling Kimi Antonelli hat in seinem zweiten Heim-GP in Monza zwar gepunktet. Dennoch wird die Kritik am Teenager immer lauter. Viele fragen sich: Ist er noch nicht bereit, um für ein Top-Team anzutreten?

Die Aufgabe, die Kimi Antonelli bewältigen muss, ist gewaltig: Das junge Rennfahrer-Talent hat im Werksteam der Sternmarke das Cockpit von Lewis Hamilton übernommen, und entsprechend hell ist das Scheinwerferlicht, das auf den Mercedes-Nachwuchsstar geworfen wird. Seine Leistungen im ersten Saisondrittel konnten sich sehen lassen.

in den ersten acht Rennen schaffte es der 19-Jährige fünf Mal in die Punkte. Und im zweiten Saisondrittel eroberte er als Dritter des Rennens in Montreal auch seinen ersten Podestplatz. Abgesehen davon schaffte er es aber nur noch zwei Mal in die Punkte – als Zehnter in Ungarn und als Neunter beim jüngsten Kräftemessen vor heimischer Kulisse in Monza.

Deshalb wird die Kritik am Lockenkopf aus Bologna immer lauter. Selbst Teamchef Toto Wolff hielt öffentlich fest: Antonelli mache zu viele Fehler. Da stellt sich die Frage: Ist er noch nicht bereit für den Druck, den ein Einsatz in einem Top-Team mit sich bringt? Wäre er etwa bei Williams besser aufgehoben?

Die Kollegen des «The Red Flags»-Podcasts fragten bei Günther Steiner sogar nach, ob es nicht besser wäre, wenn Antonelli sein Cockpit mit Williams-Routinier Alex Albon tauschen würde. Und die Antwort der Südtirolers fällt klar aus: «Das wäre besser für Kimi, denn das würde ihm Zeit geben, um sich zu beruhigen. Wenn der Druck von seinen Schultern genommen wird, kann er gute Ergebnisse einfahren, sich entwickeln, und dann als besserer Fahrer zurückkommen.»

«Ich will nicht respektlos sein, aber er ist erst 19 Jahre alt. Es ist einfach zu früh für ihn, er macht zu viele Fehler – selbst Toto Wolff hat das gesagt», mahnt der ehemalige Haas-Teamchef, der vermutet: «Vielleicht denkt sich das auch Toto, wenn er sagt, dass er zu viele Fehler macht. Vielleicht denkt er sich, dass es besser wäre, ihn zu Williams zu schicken, damit er lernen kann.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20