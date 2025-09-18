Düstere Aussichten: Pierre Gasly spricht Klartext
Pierre Gasly
Dass das Alpine-Team in diesem Jahr nicht gut in Form ist, zeigt sich schon in der WM-Tabelle. Bei den Teams belegen die Franzosen den letzten Platz, das neuntplatzierte Haas-Team hat bereits mehr als doppelt so viele WM-Zähler wie der Rennstall des Auto-Konzerns Renault gesammelt. Dass Rookie Franco Colapinto im unterlegenen und störrischen A525 keine Glanztaten vollbringt, könnte man noch auf die Unerfahrenheit des Argentiniers schieben.
Doch wenn sich auch ein Routinier wie Pierre Gasly schwer tut, dann spricht das Bände. Der Franzose scherzte in Baku: «In diesem Jahr hätte ich nichts gegen eine Reversed-Grid-Regel, wonach das Feld in umgekehrter Reihenfolge ins Rennen startet.» Und auf die Frage, ob er sich einen Einsatz ausserhalb der Formel 1 im Stil von Max Verstappens Nordschleife-Gastauftritts vorstellen könne, sagte er lachend: «Es würde mir nichts ausmachen, andere Autos zu fahren.»
Etwas ernster erklärte Gasly auch: «Wir wissen, dass wir in dieser Saison nicht so gut waren, wie wir es uns gewünscht hätten. Und ich denke, die restliche Saison wird auch ziemlich schwierig für uns werden. Unsere Herangehensweise beeinflusst das nicht, wir werden weiterhin versuchen, unser Bestes zu geben.»
Auch wenn er in Baku bereits gute fahrerische Leistungen gezeigt und 2021 als Dritter (damals noch im AlphaTauri) vom Podest gestrahlt hatte, weiss der 29-Jährige: «Wir sind derzeit nicht in der Lage, aus eigener Kraft einen Top-10-Platz zu erringen. Wir brauchen da auch externe Faktoren, die uns in die Hände spielen. Wir müssen uns aber in eine Positionen bringen, von der aus wir profitieren können, wenn sich eine Chance ergibt.»
«Ich hoffe, dass wir hier eines dieser Wochenenden erleben werden und es würde mir auch nichts ausmachen, wenn es regnet», ergänzte Gasly, der seinen Alpine-Vertrag um mehrere Jahre verlängert hat. Dies tat er mit Blick auf die langfristige Entwicklung, erklärte er: «Wir haben einige taktische Entscheidungen getroffen und beschlossen, das Auto sehr früh nicht mehr weiterzuentwickeln und uns auf 2026 zu konzentrieren. Da sind wir ins Hintertreffen geraten. Und wenn man sich die Abstände anschaut, dann reichen drei Zehntel, um in die Top-10 vorzurücken oder ans Ende des Feldes zurückzufallen. Leider ist bei uns Letzteres der Fall, aber wir wissen, warum wir in dieser Situation sind. Und ich glaube, dass sich die Arbeit, die wir nun leisten, in ein paar Monaten auszahlen wird. Deshalb kann ich es nicht erwarten, bis 2026 kommt.»
