Stallorder-Rückblick: Klare Ansage von Oscar Piastri

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri musste im Italien-GP seinen Teamkollegen Lando Norris vorbeilassen. Er sagt, wie er die Stallorder von Monza rückblickend bewertet und was er in Zukunft von seinem Team erwartet.

Auch im Fahrerlager von Baku war der vom Team orchestrierte Positionswechsel der McLaren-Fahrer in Monza noch ein grosses Thema. Oscar Piastri, der seinem Teamkollegen Lando Norris Platz machen musste, nachdem dieser durch einen späteren und deutlich langsameren Stopp zurückgefallen war, musste sich mehrere Fragen zur Stallorder in Italien anhören.

Und der Australier stellte klar: «Natürlich habe ich darüber nachgedacht, und wir hatten auch einige gute Diskussionen mit dem Team. Wir haben einige Dinge klargestellt und wir wissen, wie es in Zukunft laufen wird. Das ist auch das Wichtigste. Was passiert ist, liegt in der Vergangenheit, nun freue ich mich darauf, hier in Baku wieder auf die Strecke zu gehen.»

McLaren kann in Baku die Konstrukteursmeisterschaft bereits für sich entscheiden. Die Frage, ob es nach dem Gewinn der Team-WM-Krone weniger Anweisungen vom Team geben wird, beantwortete Piastri folgendermassen: «Nicht zwangsläufig wegen der Konstrukteurs-WM, sondern weil wir wie gesagt einige klärende Gespräche darüber hatten, wie wir in Zukunft vorgehen wollen.»

Genaueres wollte der 24-Jährige nicht verraten: «Das Meiste davon werden wir für uns behalten, denn wenn wir diese Informationen herausgeben, dann werden wir ein leichtes Ziel für unsere Gegner sein, die dann genau wissen, was wir tun werden. Für uns alle passt es, aber wie gesagt, bleibt das intern», winkte er ab.

Und hätte Piastri auch Platz gemacht, wenn es um mehr als den zweiten Platz, also etwa den Sieg gegangen wäre? «Das tat es aber nicht», erklärte der WM-Leader. «Deshalb kann ich das nicht sagen. Wahrscheinlich wäre es schon schwieriger gewesen, aber ich kann nicht sagen, dass es am Ende nicht genauso gelaufen wäre. Aber ich habe nicht vor, in diese Lage zu kommen.»

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20