Stallorder-Rückblick: Klare Ansage von Oscar Piastri
Oscar Piastri
Auch im Fahrerlager von Baku war der vom Team orchestrierte Positionswechsel der McLaren-Fahrer in Monza noch ein grosses Thema. Oscar Piastri, der seinem Teamkollegen Lando Norris Platz machen musste, nachdem dieser durch einen späteren und deutlich langsameren Stopp zurückgefallen war, musste sich mehrere Fragen zur Stallorder in Italien anhören.
Und der Australier stellte klar: «Natürlich habe ich darüber nachgedacht, und wir hatten auch einige gute Diskussionen mit dem Team. Wir haben einige Dinge klargestellt und wir wissen, wie es in Zukunft laufen wird. Das ist auch das Wichtigste. Was passiert ist, liegt in der Vergangenheit, nun freue ich mich darauf, hier in Baku wieder auf die Strecke zu gehen.»
McLaren kann in Baku die Konstrukteursmeisterschaft bereits für sich entscheiden. Die Frage, ob es nach dem Gewinn der Team-WM-Krone weniger Anweisungen vom Team geben wird, beantwortete Piastri folgendermassen: «Nicht zwangsläufig wegen der Konstrukteurs-WM, sondern weil wir wie gesagt einige klärende Gespräche darüber hatten, wie wir in Zukunft vorgehen wollen.»
Genaueres wollte der 24-Jährige nicht verraten: «Das Meiste davon werden wir für uns behalten, denn wenn wir diese Informationen herausgeben, dann werden wir ein leichtes Ziel für unsere Gegner sein, die dann genau wissen, was wir tun werden. Für uns alle passt es, aber wie gesagt, bleibt das intern», winkte er ab.
Und hätte Piastri auch Platz gemacht, wenn es um mehr als den zweiten Platz, also etwa den Sieg gegangen wäre? «Das tat es aber nicht», erklärte der WM-Leader. «Deshalb kann ich das nicht sagen. Wahrscheinlich wäre es schon schwieriger gewesen, aber ich kann nicht sagen, dass es am Ende nicht genauso gelaufen wäre. Aber ich habe nicht vor, in diese Lage zu kommen.»
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20