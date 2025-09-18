Lewis Hamilton: Keine GP-Siegchance in diesem Jahr?

Lewis Hamilton konnte in dieser Saison nur im China-Sprint triumphieren. In den Grands Prix stand er nie auf dem Treppchen. Der Ferrari-Star rechnet auch nicht damit, in diesem Jahr noch einen GP-Sieg einzufahren.

Die Erwartungen der Ferrari-Fans und auch der Teamführung waren gross, als Lewis Hamilton seine Arbeit im Rennstall aus Maranello aufnahm. Schliesslich hatte der Brite sieben WM-Titel und mehr GP-Siege als jeder andere Formel-1-Pilot in der Geschichte der Königsklasse erobert.

Doch der Start gestaltete sich schwieriger als erwartet. Beim zweiten WM-Lauf in China konnte er zwar mit der Sprint-Pole und dem Sieg im Mini-Rennen glänzen. Doch seither kam er nie über den vierten Platz hinaus. Der 40-Jährige muss sich gedulden, sein erstes GP-Podest in Rot lässt auf sich warten.

Zum Vergleich: Sein Teamkollege Charles Leclerc konnte bereits fünf Mal einen Top-3-Platz bejubeln. Einen GP-Sieg hat auch der Monegasse in diesem Jahr noch nicht einfahren können. Aber er hat 46 WM-Punkte mehr als Hamilton gesammelt. Auch im Qualifying- und Rennergebnis-Vergleich schneidet er mit 12:4 und 12:2 deutlich besser ab als der 105-fache GP-Sieger.

Hamilton rechnet auch nicht mit einem Triumph in den verbleibenden Grands Prix des Jahres, wie er im Fahrerlager von Baku klarstellte: «Ich denke, es gibt keine Strecke, auf der wir in der Lage sein werden, die McLaren-Jungs oder vielleicht die Mercedes-Fahrer zu schlagen. Sie waren in Monaco vorne, und auch auf jeder anderen Strecke.»

«Deshalb erwarte ich keine Veränderungen in diesen Rennen. Aber wenn wir uns selbst überraschen und es schaffen, das Potenzial des Autos auszuschöpfen, dann kommen wir ihnen vielleicht ein bisschen näher», fügte der aktuelle WM-Sechste an.



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20