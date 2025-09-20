Ferrari-Star Leclerc: Grosse Zweifel trotz Top-Zeiten

Ferrari-Ass Charles Leclerc beendete zweite freie Training in Baku mit geringem Rückstand auf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton als Zweitschnellster. Dennoch war der Monegasse nicht zufrieden mit seiner Leistung.

Dass Charles Leclerc mit sich selbst oft hart ins Gericht geht, ist bekannt. Der Ferrari-Pilot hat schon oft vor der Kamera sein Herz ausgeschüttet und seine eigene Leistung kritisiert. Normalerweise geschieht das nach Einsätzen, in denen er sich auch etwas hat zuschulden kommen lassen. Doch am Trainingsfreitag in Baku war er stark unterwegs.

Die erste Session beendete er als Drittschnellster, sein Rückstand auf die FP1-Bestzeit von Lando Norris betrug allerdings mehr als eine halbe Sekunde. In der zweiten Session, in der die McLaren Stars Norris und Oscar Piastri nicht fehlerfrei blieben und ungewöhnlich weit hinten landeten, zeigte der Monegasse eine noch bessere Form und reihte sich hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton auf dem zweiten Platz ein.

Die Tagesbestzeit des siebenfachen Weltmeisters verpasste er nur um 74 Tausendstel. Dennoch erklärte er nach getaner Arbeit nüchtern: «Es war ganz okay, aber ich denke, gerade meinerseits ist da noch sehr viel mehr Potenzial vorhanden. Ich habe heute keinen super Job gemacht.»

Der 27-Jährige aus Monte Carlo räumte aber auch ein: «Ganz generell sehen wir aber stark aus, was natürlich gut ist. Allerdings gibt es da auch ein grosses Aber: McLaren ist buchstäblich in einer anderen Welt unterwegs. Norris hat ein paar Runden nicht beendet, die sehr, sehr stark aussahen. Deshalb glaube ich, dass wir am Samstag eine grosse Überraschung erleben werden.»

Er zweifle daran, dass er im Kampf um die Pole mit den beiden WM-Spitzenreitern mithalten kann, betonte Leclerc daraufhin, tröstete sich aber auch gleichzeitig: «Aber im Vergleich zu den anderen Gegnern scheinen wir in einer guten Lage zu sein.» Und der aktuelle WM-Fünfte, der in den vergangenen vier Jahren jeweils die Baku-Pole erobern konnte, erinnerte sich: «Ich glaube aktuell nicht, dass wir um den Sieg kämpfen können, aber sag niemals nie. 2021 und in vielen anderen Qualifyings hier hatte ich auch das Gefühl, dass es unmöglich sein würde, die Pole zu holen. Und am Ende schaffte ich es doch. Deshalb ist die Hoffnung gross, auch wenn es unwahrscheinlich wirkt.»



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418