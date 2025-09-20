Kampfansage von Antonelli: «Kann noch Zeit finden»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli sprach nach den ersten beiden Baku-Trainings von einem positiven Auftakt ins Wochenende. Der Teenager ist sich sicher: Er kann den Strassenkurs noch schneller umrunden.

Formel-1-Neuling Kimi Antonelli konnte sich im Laufe des Trainingsfreitags auf dem Baku City Circuit deutlich steigern. In der ersten Session des Tages drehte der Mercedes-Nachwuchsstar 17 Runden und verpasste mit seiner persönlichen Bestleistung von 1:43,985 min die Top-10 als Elfter nur um eine Hundertstelsekunde.

Im zweiten Training war er fleissiger. Er umrundete den Strassenkurs 22 Mal und blieb mit 1:41,779 min knapp eine halbe Sekunde langsamer als der Tagesschnellste Lewis Hamilton. Trotzdem musste er sich mit dem vierten Platz hinter dem Ferrari-Star und dessen Teamkollegen Charles Leclerc sowie seinem Stallgefährten George Russell begnügen. Denn der Brite aus den eigenen Reihen legte die 6,003 km neun Tausendstel schneller zurück.

Dennoch fasste Antonelli nach dem Aussteigen zufrieden zusammen: «Ich denke, das war ein ziemlich positiver Auftakt. Ich habe es etwas lockerer angehen lassen und konnte mich im Verlauf des Tages deutlich verbessern.»

«Natürlich muss man auf einem Strassenkurs das Vertrauen Schritt für Schritt aufbauen», fuhr der 19-Jährige fort, und ergänzte: «Leider wurde das erste Training durch die rote Flagge unterbrochen, was natürlich nicht hilft, um den Rhythmus zu halten. Aber im zweiten Training konnte ich mich Runde für Runde steigern und ich bin mir sicher, dass ich noch Zeit finden kann. Zwei, drei Zehntel sollten noch möglich sein.»

Mit Blick auf die Konkurrenz hielt Antonelli auch fest: «Ferrari sieht auf dieser Strecke sehr stark aus. Aber ich denke, wir können gegen sie kämpfen. Natürlich hat auch McLaren noch nicht das wahre Tempo an den Tag gelegt. Es könnte also sehr eng werden. Ausserdem müssen wir schauen, wie wir die Reifen einsetzen, denn die mittelharte Mischung scheint die schnellere zu sein. Es wird also nicht einfach, aber wir werden natürlich unser Bestes geben.»



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418