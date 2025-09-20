Oscar Piastri: Motor-Sorgen und zwei Mauer-Küsse

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri erlebte einen schwierigen Auftakt ins 17. Rennwochenende der Saison. In Baku bekundete der McLaren-Star gleich mehrere Probleme. Er beendete den Tag als Zwölftschnellster.

So hatte sich Oscar Piastri den Trainingsfreitag in Aserbaidschan bestimmt nicht vorgestellt. Der WM-Leader aus dem McLaren-Team wurde in der ersten Session von einem Motor-Problem eingebremst. Sein Renningenieur Tom Stallard wies ihn an, vom Gas zu gehen und an die Box zurückzukehren. Dabei sollte er die Drehzahl möglichst niedrig halten.

In der Box angekommen, machten sich die McLaren-Mechaniker und ein Mercedes-Vertreter daran, die Sorgen mit der Antriebseinheit der Sternmarke aus der Welt zu schaffen. Dies gelang ihnen auch in kurzer Zeit, sodass Piastri noch einmal ausrücken konnte. Der Zeitverlust des Australiers hielt sich in Grenzen, da die Session ohnehin unterbrochen wurde und am Ende nur etwas mehr als 30 Minuten dauerte.

Der Rennfahrer aus Melbourne nutzte die Chance, um die zweitschnellste FP1-Zeit aufzustellen. Allerdings kam er auch der Streckenbegrenzung etwas zu nahe, er küsste die Mauer in der 15. Kurve. Das gleiche Schicksal an derselben Stelle ereilte ihn in der zweiten Session, in der er sich mit dem zwölften Gesamtrang begnügen musste.

Nach dem Aussteigen erklärte Piastri gewohnt nüchtern: «Das war etwas knifflig heute, ein Auf und Ab. Aber ich denke, das Tempo ist vorhanden, es ist derzeit nur nicht so einfach, das Potenzial auszuschöpfen. Unsererseits war es etwas schwierig da draussen.»

«Aber wir haben im zweiten Training ein paar Sachen ausprobiert und ich bin mir sicher, dass wir rückblickend erkennen werden, was wir für den Qualifying-Samstag verändern können. Ich denke uns erwartet etwas Neues, etwa wegen der Reifenwahl, die anders ausfallen könnte. Nichtsdestotrotz haben wir heute auch viel Positives erlebt – trotz der Schwierigkeiten, die wir hatten», fügte der neunfache GP-Sieger an.



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418