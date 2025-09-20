Baku FP3: Lando Norris Schnellster bei starkem Wind

Im dritten freien Training vor dem Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan in Baku war Lando Norris im McLaren der Schnellste, ließ sich vom starken böigen Wind nicht beeindrucken. Knapp dahinter: Max Verstappen.

Lando Norris trotzte dem Wind von Baku, war im dritten und letzten Training vor dem GP von Aserbaidschan der Schnellste. Auch McLaren-Kollege Oscar Piastri landete weit oben (Platz 3) – zwischen den beiden Papaya-Boliden: Max Verstappen (Red Bull Racing). Ferrari nur Platz 4 und 10.

Großes Thema war der Blick nach oben in die sich stark bewegenden Bäume rund um die Rennstrecke. Am Morgen wurden Windböen von bis zu 40 km/h gemessen. Wind an sich ist Baku (Spitzname: «Stadt der Winde») grundsätzlich nicht unüblich. Doch solche starken Böen sind eine Herausforderung für die Piloten. Vor allem, weil der Wind sich auf der Rennstrecke tückisch gestaltet. Der Baku City Circuit liegt ja nicht auf einer platten Fläche, sondern führt durch Häuserschluchten. Dadurch entstehen sogenannte Funneling-Effekte, bei denen sich die Böen in den Häuserschluchten intensivieren und an bestimmten Stellen der Strecke plötzlich ‹zuschlagen›. Weiteres Problem: Der Wind weht potenziell Äste, Müll und anderes auf die Strecke. Im FP3 lief das aber glimpflich – die Fahrer waren aber auch merklich vorsichtig.

Die ersten Fahrer auf der Strecke waren mit jeweils gut sieben Minuten Verspätung waren die beiden Racing Bulls und Ollie Bearman im Haas. Die meisten Piloten blieben zunächst in der Garage, sparten wohl Reifen. Der erste Wind-Funk des Tages ging an Isack Hadjar. Der Franzose meldete seinem Team: «Auf der Geraden drückt der Wind mich ziemlich nach rechts.»

Fast die erste Viertelstunde war Oliver Bearman größtenteils allein unterwegs, bis sich dann McLaren-Pilot Lando Norris auf den windigen Kurs begab, wenig später auch Oscar Piastri. McLaren, die schon dieses Wochenende den Konstrukteurs-Titel klarmachen könnten, starteten am Freitag äußerst schwierig ins Aserbaidschan-Wochenende: beide Piloten touchierten im zweiten Training die Mauer, Norris trug schwerere Schäden davon. Im ersten Training hatte Piastri ein Problem mit der Antriebseinheit. Einiges an Trainingszeit aufzuholen also für Papaya, aber es wurde in der Phase generell voller auf der Piste.

Zurückhaltend waren die Mercedes und Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen: Kimi Antonelli war nach einem Drittel der Session der erste Mercedes auf der Piste. Sein Kollege George Russell hatte den Medientag am Donnerstag noch verpasst. Am Freitag meldete sich der Brite zurück, sprach aber mit heiserer, kaum wiedererkennbarer Stimme am Funk. Mit noch 37 Minuten auf der Uhr kam dann ‹Patient› Russell auch am Samstag auf den Baky City Circuit.

Generell war es eine (im Vergleich zum Vortag) ruhige Trainingssession. Unter den schwierigen Windbedingungen und mit dem Blick aufs Qualifying in wenigen Stunden waren die Piloten merklich vorsichtiger. Bis auf wenige Notausgangausflüge und daher kurze Gelbphasen wenige Zwischenfälle – bis Alpine-Pilot Pierre Gasly zur Halbzeit meldete, dass er die Wand touchiert habe, und funkte «mein Daumen».

Für die Schlussphase kamen dann die meisten Fahrer noch mal in die Garage. Die Spitzen-Zeiten mit noch 21 Minuten auf der Uhr: Charles Leclerc vor Max Verstappen, Oscar Piastri, Oliver Bearman und Carlos Sainz. Die Ferrari hatten sich im zweiten Training die Positionen 1 und 2 gesichert und generell ein gutes Bild abgegeben.

Max Verstappen war dann der erste Mann im 1:41er-Bereich (am Samstag, 1:41,727 min), gefolgt von Alex Albon im Willams (1:31,983). Auffällig: Lance Stroll brachte in der Schlussviertelstunde den ersten (und einzigen) Mediumreifen überhaupt der Session auf die Strecke. Die übrigen Teams und Fahrer scheinen sich den gelb markierten Reifen fürs Qualifying aufzuheben.

Lando Norris überbot dann mit 1:41,223 die Vortagsbestzeit von Hamilton um sieben Hundertstelsekunden, Verstappen klemmte sich rund zwei Zehntel hinter Norris. Piastri, der zwischenzeitlich im Notausgang wenden musste, konnte noch Platz 3 sichern. Ferrari rutschte auf Platz 4 für Hamilton und einen enttäuschenden Rang 10 für Leclerc ab. Auffällig stark: Williams (7) und Haas (8).

3. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,223 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,445

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,477

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,499

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,876

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,964

07. Alex Albon (T), Williams, 1:41,983

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,985

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,146

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,209

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,267

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,428

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,486

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,591

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,789

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,840

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,868

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:43,060

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,322

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,350

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418